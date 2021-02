О качестве электорнных госуслуг говорили на очередном брифинге

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

«Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области» оказывает 5 госуслуг. Сегодня на пресс-конференции специалисты говорили о том, что делают по улучшению их качества в электронном формате.

За 1-ый месяц этого года в Управление поступило 41 заявление на оказание госуслуг. Из них 15 — по линии лицензирования, а остальные — по аттестации. В сравнении с прошлым годом эта цифра возросла почти в 6 раз. Специалисты считают, что это связано с сокращением сроков оказания госуслуг. Работа по обеспечению их доступности все также продолжается.

Биржан Кушербаев, и.о руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата СКО:

— В апреле 2020 года внесены поправки затрагивающие процедуру оказания госуслуг. Во-первых — это утверждение Правил оказания государственных услуг в сфере выдачи лицензий. Во-вторых — в Правила по аттестации внесены следующие изменения: сокращены сроки оказания госуслуги с 30-ти до 15-ти рабочих дней. Предусмотрена процедура переоформления аттестатов выданных с указанием срока действия на бессрочные. Исключен ограничительный трехмесячный срок по пересдаче аттестации.

Анастасия Остертак