В Петропавловске проходят соревнования по плаванию

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Пловцы в этой гонке показывали свою ловкость и скорость. Яна Лукьянчикова, к примеру, 50 метров вольным стилем преодолела за 28 секунд 57 миллисекунд, и в результате стала первой в своей возрастной категории. Юная спортсменка, плаваньем занимается с 3 лет. Сейчас ей 12. Говорит, не жалеет, что выбрала этот вид спорта.



Яна Лукьянчикова, участник соревнований:

— Мне врач сказал, что для здоровья нужно идти учиться плавать, чтобы его поддерживать. Я пошла, начала плавать. Затем я маме сказала, что мне понравилось, я очень хочу плавать, и мама была не против. Потом я перешла в спортивную группу, начала плавать уже более серьезно, заниматься этим видом спорта.

Соревнования продлятся 2 дня. В программу плавательного многоборья входит 3 дисциплины. Это комплексное плаванье, 400 и 50 метров вольным стилем.

Серик Касимов, директор ДЮСШ «Дельфин»:

— Сегодняшние старты — это такой своеобразный отбор, срез. Мы отбираем лучших на чемпионат Казахстана, который будет у нас в Шымкенте, в следующем месяце с 15 по 18 марта. Соревнования проходят по всем возрастам.

Отбор будет проходить по спортивному принципу. Кто первый, тот и победил. Всего в соревнованиях принимают участие более 250 воспитанников детско-юношеской спортивной школы «Дельфин».

Анастасия Остертак