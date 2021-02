Как североказахстанские суды работали в прошлом году

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Сила — в правде. Вот только некоторые добиваются ее кулаками. Так сделали участники прошлогодней летней драки на Обуховском горно-обогатительном комбинате. Жестокую потасовку обсуждала вся страна. Позже, но уже цивилизованное разбирательство перешло в зал суда. Заседания по этому делу, как еще несколько десятков тысяч процессов, в 2020-м проходили онлайн. По старинке служители фемиды могли рассматривать лишь тяжкие преступления. Их количество на севере страны в прошлом году увеличилось почти на 56%. Кроме того:

— На 63,9% (с 214 до 335 дел) возросло число дел по фактам тайного хищения чужого имущества (в основном по признаку незаконного проникновения в жилое помещение и хранилище, т.е. относящегося к категории тяжких)

— По фактам мошенничества — рост в 2,3 раза (с 18 до 41)

— По применению насилия в отношении представителей власти — на 56,3% (с 9 до 16)

В судах региона рассматривали меньше дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Уголовных дел было больше тысячи. И увеличение количества заключенных удручает. За решетку в 2020-м отправились 304 североказахстанца. Почти в два раза больше стало преступников рецидивистов. А еще в прошлом году стражам порядка и служителям фемиды не давали расслабиться браконьеры. Ужесточение закона горе-охотников и рыбаков не сильно успокоило. Возможно, ограничение свободы поубавит пыл таких людей. Ее пусть и частично в 2020-м лишись 16 браконьеров, которые не смогли пройти мимо сибирских косуль. Вот только за их смерть в гос.казну, они отдавали почему-то разные суммы.

Владимир Кириленко, председатель судебной коллегии по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда:

— Органы охраны окружающей среды признают, что ущерб государству назначен 600 тысяч. В других случаях такой же отстрел одной косули почему- назначают 1,3 млн. Я пока точно сказать не могу, почему идет разбег, почему разница в сумме. А она влечет за собой совсем другую квалификацию.

Т.е. другое наказание. В этом вопросе специалисты областного суда сейчас разбираются. Кстати, многие прибегают к его помощи, а потом находят в себе силы примириться. В прошлом году, в случае с гражданскими делами, это была, достаточно, частая практика. А кто-то, наоборот, хочет добиться справедливости через суд, но не берется за это, потому что долго и сложно. Споры граждан с госорганами с июля 2021 года, благодаря административной юстиции для первых, будут решаться проще.

Ерлан Айтжанов, председатель Северо-Казахстанского областного суда:

— При рассмотрении этого дела. Судья будет обладать более активной позицией, подскажет, где формальные нарушения со стороны заявителя, вправе подсказать, какие процессуальные действия могут быть не в интересах этого заявителя. Активная роль суда помогать именно заявителю, защищать свои права.

Защитников, которые прикладывают максимум усилий во время судов, у представителей гос. органов более чем достаточно, Поэтому чаще всего раньше их выигрывали именно они. С помощью нового процедурно-процессуального кодекса шанс на победу в зале суда появится и у простых людей.

Дарья Пышмынцева