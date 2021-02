Библиотека Kozybayev University пополнилась сотней новых книг

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Инициировал этот проект еще несколько лет назад первый Президент страны Нурсултан Назарбаев в статье «Взгляд в будущее»: Модернизация общественного создания». По его же поручению на государственный язык было переведено топ-100 учебников ведущих ВУЗов мира. К примеру, теперь в местной альма-матер могут обучаться по тем книгам, по которым занимаются студенты в Кембриджском и Оксфордском университетах. Вся эта литература для североказахстанских воспитанников вуза будет в открытом доступе. Причем, книги будут предоставлены как в печатном формате, так и электронном — на сайте университета в разделе «Научная библиотека».

Асия Ермишева, директор библиотеки Kozybayev University:

— В декабре прошлого года в нашу библиотеку поступил 5 транш книг. Это книги по философии, индийская, арабская. Китайская. Японская философия. Транш состоит из 23 книг, это более 3000 экземпляров.

Анжелика Сычёва