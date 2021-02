Аким области Кумар Аксакалов провёл очередной приём граждан в онлайн-формате

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Жильё не купить, работу не найти. В поисках лучшей жизни семья Токтанаевых, в которой 4 детей, сменила географическое положение, переехав из юга страны на север. Это было в 2019 году. Здесь их тепло встретили, в аренду дали просторный дом, предложили работу и даже выдали грант, чтобы супруги открыли своё дело.

Макпал Токтанаева, жительница с.Покровки, Мамлютский район:

— В 2019 году я получила грант свыше 500 тысяч тенге. Купила швейное оборудование и изготавливала приданное для невест. Продукция отлично продавалась. Но наступил карантин, тои не проводят. Я осталась без работы.

Рукодельнице предложили на время сменить профиль и шить одежду. На неё то спрос есть всегда. Но Макпал говорит, что душа к такому не лежит. Не получилось с бизнесом и у супруга.

Макпал Токтанаева, жительница с.Покровки, Мамлютский район:

— Он планировал в начале августа посадить клубнику, чтобы в декабре собрать урожай. Но деньги нам выдали в конце августа. Посадить не успели. Остались без урожая и без работы.

При этом практически в каждом селе СК нужны работники. Дефицит механизаторов, водителей, педагогов, строителей и ещё десяток других специалистов. Для этого и создали программу по переселению казахстанцев из трудоизбыточных регионов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Вы же молодые. Надо работать. Разве нет так? С 2016 года в нашу область переехали свыше 6 тысяч человек. Среди них педагоги, врачи есть, сельхозники. Некоторые взяли грант и открыли своё дело. Получают прибыль.

Работа в регионе есть, главное, желание трудиться. Всё остальное и так предоставят. Речь о пособиях на переезд и жилье. С последним у семьи Токтанаевых тоже проблемы. В доме холодно, от окон и двери дует. А на стене появилась трещина.

Владислав Лукин, аким Мамлютского района:

— Выезжал я на этот дом и не только в селе Покровке. В ряде домов есть нарушения. Технические заключения получили по домам 2019 года. Есть замечания. Направили их непосредственно тому, кто нам эти дома продавал. Если он не выполнит эти условия в срок, то будем в судебном порядке.

Трещина пошла по штукатурке, разошлись швы на фасаде вместе с утеплителем. И с окнами подрядчик тоже дал маху. Установил не те, что нужны. Потому и холодно.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Весной начнём работу. Вскроем штукатурку, посмотрим, что со стенами. Подрядчик устранит все недочёты в рамках гарантийного обязательства. Также надо поменять входную дверь и окна. Весной решится проблема с домом.

К слову, стоимость одного — 7 млн тенге, 1,5 из которых уходит на услуги строителей. У переселенцев, есть возможность, возвести дом мечты самостоятельно. Все материалы предоставят. Тогда и проблем с подрядчиком точно не появится. Дом будет таким, как захотят жильцы. Эта идея пришлась по душе Маржан Валиевой. Женщина переехала из юга страны и стала здесь успешной предпринимательницей. Один из её бизнесов — строительство домов для переселенцев. Ранее она обращалась к акиму области. Маржан начислили налог, который она оплачивать не должна была. Просто женщина неправильно оформила документы. Кумар Аксакалов тогда поручил разобраться и помочь предпринимательнице.

Руслан Анбаев, аким Тайыншинского района:

— Мы встретились с Маржан, вместе с налоговой нашли решение. Осталось только сдать декларацию, и проблема решена. Никаких лишний начислений не будет.

А Женис Шерхан здесь от лица молодёжи. Просит поддержать один из видов современного танца — брейк-данс. Недавно его включили в список олимпийских видов. И в нашей области есть немало талантливых танцоров, ещё больше любителей этого зрелищного танца. Женис Шерхан просит о поддержке.

Сергей Мелехов, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— Мы будем всячески поддерживать. Брейк-данс является массовым видом спорта. Сейчас ведётся проработка с тренерами. К сожалению, мы не можем выделить средства, потому что они не прошли ранжирование по управлению спорта. Ранжирование будет в этом году.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Приводите все документы в порядок. Надо будет, мы дополнительно деньги выделим. Очень хороший вид спорта для молодёжи. Увлекательный, зрелищный.

Чем больше молодёжи будет заниматься спортом, тем лучше, заключил Кумар Аксакалов. Танцоров глава региона пообещал поддержать.

