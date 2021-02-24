Волонтеры очистили порядка 20 дворов одиноко проживающих пенсионеров

Римма Овруцкая, жительница г.Петропавловска:

— Были бы ножки, так я и снежок бы убрала, и все бы сделала. Но на костылях, что я могу сделать? Вчера снег с бураном идут, а я реву сижу, думаю, куда я выйду и что буду делать.

После серьезных проблем со здоровьем Римма Овруцкая осталась без одной ноги. На протезе и с костылями домашние дела ей делать сложно. Если летом пенсионерка хоть как-то с ними справляется, то зимой, практически всегда до приезда добровольцев, чувствует себя беспомощной.

Римма Овруцкая, жительница г.Петропавловска:

— Хоть заботится государство о нас старых людях. В прошлом году убрали снег, весна пришла, я уже не тонула. И сейчас низкий поклон ребятам.

У Риммы Овруцкой был муж и сын. Никого из них больше нет в живых, родственники судьбой пенсионерки не интересуются. Таких, как она, в Петропавловске примерно полтысячи.

Азат Мухамеджанов, руководитель молодежного ресурсного центра г.Петропавловска:

— У нас есть номер 500-168. А также ситуационный центр I-komek, туда тоже люди обращаются, звонят. И если, действительно, люди одиноко проживающие, нуждающиеся, тогда мы включаемся и помогаем.

После очередного февральского каприза природы работы на долю волонтеров выпало много, к счастью, ее они не боятся. Понимают, что делают важное и нужное дело. 24 февраля петропавловские добровольцы убрали несколько десятков дворов. На этом не остановятся. Заявок от одиноких пенсионеров поступает очень много. Кстати, только за прошлую зиму они очистили территорию 293 домов.

Дарья Пышмынцева