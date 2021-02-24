В управлении координации занятости и соцпрограмм СКО подвели итоги 2020

Обеспечение занятости населения и поддержка рынка труда в нашей области реализуется за счет государственных и правительственных программ. Так, за период 2020 в регионе было создано свыше 13 тысяч рабочих мест, трудоустроены порядка 30 тысяч североказахстанцев. Почти 90% из них в рамках проекта «Енбек».

Гульнара Шаймерденова, руководитель отдела занятости населения управления координации занятости и социальных программ СКО:

— В этом году с учетом развития отраслей экономики запланировано краткосрочное обучение 500 человек, в том числе более 45% по строительным специальностям. По условиям программы участникам обеспечено восстановление затрат за проезд, питание, проживание медосмотр в сумме 32107 и стипендия в размере 21787 тенге.

По проекту «Бастау» азам предпринимательства обучились почти 1000 человек. Выдано почти 700 кредитов и более 1500 грантов на общую сумму свыше 3,5 млрд тенге. В этом году на поддержку начинающих бизнесменов из бюджета страны планируется выделить почти 2,5 млрд тенге. Также в минувшем году наша область приняла участие в реализации 2 новых проектов «Контракт поколения» и «Первое рабочее место».

Гульнара Шаймерденова, руководитель отдела занятости населения управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Контракт поколения предусматривает обмен знаниями опытного работника и молодого специалиста , проект «Первое рабочее место» предусмотрен для поддержки выпускников учебных заведений. Участники проходят стажировку, в ходе которой они обучаются и вникают в суть дела, что в последующем дате возможность беспрепятственно приступить к основным обязанностям на постоянной основе. Работодатель, в свою очередь, субсидируется ежемесячная зп работника в размере 20 МРП.

В Северном Казахстане активно реализуется и программа «Дорожная карта занятости». Благодаря этому проекту в 2020 было создано порядка 7 тысяч рабочих мест, что позволило при участии центра занятости трудоустроить 3,5 тысячи человек.

Анжелика Сычева