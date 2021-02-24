В СК метеорологи совместно со спасателями обследуют водосбор бассейнов рек

Новости МТРК

19:46 24 Февраля 2021

За прошедшую декаду — с 11-го по 20-е февраля — запас влаги за счет снежного покрова по области увеличился на 30% и составил от 37 до 101 мм при норме 33-73. Для сравнения: влагозапас во вторую декаду февраля в 2017 году, когда наблюдался сильнейший паводок, составлял 24-173 мм.

Эти обследования проводятся традиционно — в январе, феврале и марте. Маршрут согласован. Это село Мальцево Есильского района, село Мукыр и река Жебарак, выше села Золотоноша района имени Г. Мусрепова, село Новосветловка, река Бабык Бурлык и село Алтынбулак Айыртауского района.

 

 

 

Анастасия Остертак

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