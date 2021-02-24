В музейном комплексе «Резиденция Абылай хана» прошла онлайн-конференция, посвященная великому Кулике-батыру. Здесь говорили о его жизни и подвигах. Также экспонаты музея полнили ценным копьем, которое передавалось из поколения в поколения. Его вы увидите в репортаже Анастасии Остертак.

На протяжении многих веков великие батыры защищали наши степи, Кулеке один из них. Выдающийся борец за независимость участвовал во всех основных сражениях того времени против джунгарского нашествия. Это наконечник копья великого батыра Кулеке.

Вместе с ним участвовал в боях. И его передавали из поколения в поколение. А сегодня 6 потомок Кулеке Мурат Жантилеуов принес эту реликвию в дар музею «Резиденции Абылай хана». Теперь наконечник копья будет храниться здесь. На конференции Мурат Жантилеуов рассказал историю жизни Кулеке батыра.

Мурат Жантилеуов, потомок Кулеке-батыра:

— Конференция очень я считаю важна. Мы все учили в своё время в русских школах. Историю казахов мы не знали, потому что там была история советского союза. Сейчас, конечно, у нас это выходит наружу, много написано книг, где говорится о наших батыров, великих людях.

В дальнейшем сотрудники музея планируют провести еще ряд аналогичных мероприятий, посвященных 30-летию независимости. Их главная цель — это воспитание у молодежи патриотических чувств, пропаганда бесценного достояния казахской истории.

Бауыржан Жунусов, руководитель научно-исследовательского отдела истории музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— К зуму подключился прямой потомок из Алматы, доктор экономических наук. Также из Алматы вышел на связь аксакал, тоже потомок, 92-летний. Председатель городского совета ветеранов из Алматы, он по зуму выступает. Здесь же из столицы принимает участие генерал-лейтенант, доктор исторических наук Абай Тусбулатов.

Всего в онлайн-конференции приняли участие более 200 человек.

Анастасия Остертак