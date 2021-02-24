В честь 175-летия со дня рождения Ж.Жабаева провели литературную встречу

Наставник и друг, который говорит с тобой сквозь десятилетия. Для Ерасыла Амантаева биография великого поэта непросто параграф из учебника литературы, а источник вдохновения. В 14 лет Жамбыл решил стать акыном. Отец его увлечения не разделял. Следуя за мечтой, подростку пришлось покинуть родной дом. Он стал учеником акына Суюнбая.

Ерасыл Амантаев, студент Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа:

— Жамбыл Жабаев посвятил свою жизнь тому, что любил. У него хватило смелости не отказаться от своей мечты, а следовать за ней. Это не может не восхищать. Каждому человеку важно найти своё призвание и принести пользу другим людям.

А ещё дарить надежду. Только ею и питались жители блокадного города на Неве. Стихотворение Жамбыла «Ленинградцы, дети мои!» печатали в газетах, передавали по радио, заучивали наизусть и находили в карманах тех, кто не дожил до снятия блокады.

Переписанные на клочки бумаги строки читали в минуты отчаяния и верили в слова Жамбыла, что «Ленинград сильней и грозней, чем в любой из прежних годов». Жамбыл Жабаев для Дианы Калкабек один из кумиров. Девушка сама пишет рассказы и стихотворения с 10 лет.

На её счету уже свыше 500 произведений. Писать предпочитает о жизни, любви, людях. Учится Диана на режиссёра, играет в театре кукол. Казалось бы, к сцене и зрителям привыкла. Только вот волнение есть всегда, говорит студентка. Особенно, когда читаешь строки о самых страшных днях мировой истории.

Диана Калкабек, студентка Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа:

— Очень сложно. Это были военные годы, когда всё было страшно. Нужно, чтобы люди знали своих героев. Знали, как было тяжело тогда. Чтобы ценили время, в которое они сейчас живут. Оно по духу ближе. Я, наверное, в душе боец. И я за справедливость, за мир и любовь во всём мире.

Эти качества воспевал и Жамбыл. Доброта, простота, но при этом храбрость и альтруизм. Он писал не для конкретных людей, а для народа. Слагал просто и без пафоса. За это его и любит молодое поколение. И читает, не потому что надо, а… потому что нравится.

Айгерим Мукашева