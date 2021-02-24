Североказахстанские полицейские поймали семью наркобизнесменов

Эта история чем-то напоминает сюжет известного американского сериала «Во все тяжкие» с главными героями — наркобизнесменами. Участниками североказахстанской криминальной драмы стала семья. Гражданский муж с женой и их близкие родственники вместе делали синтетические наркотики в собственной лаборатории.

Над помещением потрудились на славу, купили необходимое оборудование, емкости. Да и о своей безопасности не забыли. В работе использовали защитные костюмы и респираторы. Преступный семейный подряд продуманно подошел и к выбору локации для своего производства.

Лабораторию надежно спрятали от посторонних глаз в 120 км от города — в одном из сел Жамбылского района. А покупателей находили и продавали им опасный «чудо-продукт» уже в областном центре. Найти злоумышленников стражам порядка было очень непросто.

Иван Терзиди, заместитель начальника Управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— При проведении заключительного этапа спецоперации, в ходе которого проводилось задержание причастных лиц и обыски по месту жительства, было изъято около 55 граммов синтетических наркотиков, расфасованных на дозы и готовых к продаже. Изъят большой объем упаковочного материала, сотовые телефоны, аптечные весы, шприцы, тетради с записями и другое. Также в лаборатории изъято около 700 граммов порошкообразного вещества, схожего с синтетическим наркотиком. Изъятые вещества направлены на судебно-химическое исследование.

Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение. Это лишь часть выдержки из статьи, по которой полицейские начали досудебное расследование по делу североказахстанских наркобизнесменов. Фигуранты в нем двое мужчин и столько же женщин. Сейчас они находятся под стражей.

Полицейский/задержанный:

— Сами изготавливали?

— По инструкции, да.

— Какие там ингредиенты?

— Как мне известно: ацетон, соляная кислота и жидкость из Китая, какая-то.

42 североказахстанца задержали за незаконный оборот опасных веществ, полицейские выявили 31 правонарушение, связанных с ними, изъяли свыше 17 кг различных наркотических средств. И все это произошло за пару месяцев 2021-го года.

Дарья Пышмынцева