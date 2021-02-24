Из снежного плена ЧС-ники вызволили 5 северокахстанцев

Жанель Бисенбаева, корреспондент:

— Зима в северном регионе не желает сдавать свои позиции. Сильная метель, снегопад и ветер буквально парализовали движение не только автомобилистам, но и пешеходам.

С такой трудностью сегодня утром столкнулся почти каждый североказахстанец. Тротуары, остановки, дворы — буквально всё превратилось в непроходимые сугробы. Потому тем, кто убрал лопаты в сторону, пришлось их снова достать. Коммунальщики также работают в ударном темпе.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— У нас в ночное время работало до 100 единиц техники. Работают в две смены. В первую очередь чистили магистральные улицы. После обеда перешли на окраины. До вечера все тротуары будут расчищены.

В эту ночь в усиленном режиме работали и ЧС-ники. Только за последние сутки из снежного плена спасатели вызволили более сотни североказахстанцев. В отдельных случаях поиски затянулись.

Мурат Кангужинов, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Подросток 2003 года, который пропал в селе Явленка Есильского района. В 11 утра он выехал на лошади за пределы села. Обратился его отец и начались поиски. Он был найден в 4 км от села.

Заложниками разбушевавшейся стихии стали еще 4 североказахстанца. Это жители Есильского, Аккайынского и Тайыншинского районов. Случаи похожи — выехали верхом на лошади и потерялись, была почти нулевая видимость. Однако спасатели нашли не всех. Поиски продолжаются до сих пор.

Мурат Кангужинов, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Двое человек находятся в Есильском районе. Два пастуха выехали за табуном, потеряли ориентир на местности. С ними связь поддерживается. С их слов они находятся в одном из лесов. Работа там проводится.

Нелегко в такую погоду приходится и автомобилистам. Несмотря на штормовое предупреждение, спасатели то и дело выезжали на эвакуацию водителей из снежных заторов. Таким образом, ЧС-ники вызволили более 50 машин. Среди них — 4 микроавтобуса, в котором находились 50 человек.

Мурат Кангужинов, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Со вчерашнего дня оказались в пулемете. 05,00 Техника добралась до этого затора и их сопроводили до села Киялы.

Также, из-за сильных порывов ветра без электричества оказались 18 населенных пунктов — это более 4 тысяч абонентов. Работы по устранению неполадок продолжаются до сих пор.

К моменту, когда наш репортаж был готов к эфиру, выяснилось, что двоих пропавших североказахстанцев уже нашли. Спасатели благополучно вызволили пастухов из снежного плена. В медицинской помощи они не нуждались.

Жанель Бисенбаева