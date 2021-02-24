Чемпионат — Кубок Северного Казахстана стартовал в Петропавловске

В красном углу ринга представитель сборной Казахстана по кикбоксингу Арнал Канапьянов. На первенстве страны 25-летний боец защищает честь Восточно-Казахстанской области. Его соперник — молодой спортсмен из Караганды.

На кону — выход в четвертьфинал. Опасные атаки, мощные удары, удачные блокировки. На опыте и мастерстве единогласным решением судей Арнал одерживает свою первую победу на соревнованиях.

Арнал Канапьянов, участник соревнований, ВКО:

— Провёл 78 боев, 73 выиграл. Являюсь 5 кратным чемпионом РК. В 2019-году стал ещё раз чемпионом РК, 2-ух кратным обладателем Кубка Мира, серебряным призёром чемпионата мира. У меня был небольшой перерыв из-за пандемии. Думаю, бой был нелёгким, но для 1 раза пойдет.

3 раунда по 3 минуты. Таков регламент Кубка Северного Казахстана. За чемпионский пояс сражаются более 100 лучших кикбоксёров со всех уголков страны. Правила простые: проиграл — вылетел. Алмас Тампеев представляет наш регион в весовой категории — 60 килограммов.

Сегодня североказахстанский боец из-за пандемии остался без поддержки трибун. Но это нисколько не помешало ему уверенно одолеть соперника и выйти в четвертьфинал.

Алмас Тампеев, участник соревнований, СКО:

— К соревнованиям готовился на протяжении длительного времени. Первый бой сложился для меня удачно. Соперник был хорош, не сдавался до последнего, но я победил. Теперь буду идти к финалу и чемпионскому титулу.

Кубок Северного Казахстана — турнир традиционный. В этом году он посвящён 2 значимым событиям: 30-летию нашей независимости и выводу советских войск из Афганистана. Главная задача первенства — просмотр талантливых кикбоксёров, отбор кандидатов для формирования сборной страны.

Кайрат Смагулов, главный тренер РК по кикбоксингу:

— Хотел бы поблагодарить федерацию кикбоксинга СКО за организацию. Ежегодный турнир проходит на высоком уровне. Турнир значимый, в этом году он первый. До этого перерыв был. Год почти спортсмены не выступали. Сказалось на них это не очень хорошо. Ребята набирают вес, нужно постоянно их контролировать. Надеюсь, что мы вернемся на прежний уровень, возобновим соревнования.

Республиканские соревнования стартовали 24 февраля. Продлятся они до 27 числа. По итогам состязаний, всех победителей и призёров наградят грамотами и медалями.

Абай Альжанов