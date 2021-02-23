В СКО стартовал 3-й областной этап Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам

В классе слышен только скрип шариковых ручек. Мешать и шуметь здесь ни в коем случае нельзя. У детей есть 4 часа на решение 5 нелегких задач. Кирилл Тыртышный готовился к интеллектуальному состязанию весь предыдущий год. Девятиклассник признается, волнений и стресса всё равно избежать не удалось.

Сложнейшие формулы, элементы таблицы Менделеева, реактивы — все это сформировало у Кирилла желание изучать химию. Её же он и сдаёт на ежегодной республиканской олимпиаде.

Кирилл Тыртышный, учащийся областной специализированной школы-лицея-интернат для одаренных детей ЛОРД:

— Начиная с 7 класса, мы еженедельно изучали задачи прошлых лет и материалы наперед. Ежедневно — 2-3 часа посвящали химии. Олимпиада была очень сложная, но интересная.

Соревнования по знанию школьных предметов проходят ежегодно. На этот раз эрудиты продемонстрируют свои умения по двенадцати дисциплинам, среди которых — самопознание. Предмет в программу олимпиады включили впервые. И это не последнее нововведение этого года.

Болатхан Жусупов, заместитель директора КГУ «Центр методической работы и информационных технологий в сфере образования»:

— Особенность состязаний этого года в том, что олимпиада проходит в смешанном формате. Областной тур проходит в онлайн-формате, однако наши преподаватели выезжали в районы. То есть если мы раньше собирали детей в областном центре, то в этом — выезжаем и в районы. То есть, это 13 районов. В областном центре закреплены 4 школы.

Способных ребят, отмечают специалисты, много. Благодаря таким олимпиадам и замечают талантливых школьников. Так, из 4 тысяч ребят, порядка 500 прошли на областной этап. Лучшие будут проверять свои знания на республиканской олимпиаде.

Жанель Бисенбаева