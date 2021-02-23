В СК начали вводить второй компонент российской вакцины «Спутник V»

Осмотр, измерение давления и температуры. Второй этап вакцинации от первого не отличается. Важны обе процедуры, говорят медики. Первый компонент даёт кратковременный эффект. В организме вырабатывается небольшое количество антител. Значительно больше их становится после второй дозы. Именно она усиливает и закрепляет действие российской вакцины «Спутник V».

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— По рекомендации ВОЗ, эффективность данной вакцины составляет не менее 98%. После получения любой вакцины должно пройти определённое время для формирования иммунного статуса человека. Первую дозу мы получили 21 день назад. На сегодняшний день вторую вакцинацию получаем. Соответственно через 2 недели у нас должен сформироваться иммунитет.

Иммунитет против коронавируса, говорит Асет Жуматаев, остаётся с человеком не больше, чем на 2 года. Но о снятии масок говорить пока рано. Для этого вакцину должны получить не менее 70% населения, считает главный санврач региона.

Пока в области только 1200 медработников, которые начали получать второй компонент. Следующая партия в регион придёт в конце февраля — начале марта. Это будет российская вакцина «Спутник V», выпущенная в Караганде.

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— 2800 доз нам планирует поставить «СК Фармация». Сразу 1 и 2 компонента. Будут прививаться медработники, которые не привились, в количестве 1200 человек. Следующие — сотрудники силовых структур, которые участвуют в мероприятиях против КВИ, и педагоги.

А вакцинацию отечественной вакциной «QazCovid-in» планируют начать в мае-июне. Сейчас идёт третья финальная фаза клинических испытаний.

Айгерим Мукашева