В Петропавловске приступили к восстановлению общежития, пострадавшего от огня

Общество

19:58 23 Февраля 2021

По адресу: улица Интернациональная, 21 сейчас ремонтируют систему отопления и меняют оконные блоки здания. Параллельно с этими работами специалисты оценивают пригодность стен.

Как сообщил заместитель градоначальника Аскар Хабибулин, после экспертизы будут известны общий ущерб и стоимость ремонтных работ. В общежитии насчитывается 103 комнаты. Владельцам жилья, чьи квартиры пострадали от огня, местные власти продолжают выплачивать компенсацию в размере 100 МРП, это почти 300 тысяч тенге.

Аскар Хабибулин, заместитель акима г.Петропавловска:

— Экспертиза покажет состояние стен, полностью нам дадут заключение по этому зданию в течение недели. После оценки будут выделены средства. Компенсация выплачивается владельцам жилья. С арендаторами будем прорабатывать вопрос.

 

 

 

Дарья Пышмынцева

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