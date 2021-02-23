В Петропавловске приступили к восстановлению общежития, пострадавшего от огня

По адресу: улица Интернациональная, 21 сейчас ремонтируют систему отопления и меняют оконные блоки здания. Параллельно с этими работами специалисты оценивают пригодность стен.

Как сообщил заместитель градоначальника Аскар Хабибулин, после экспертизы будут известны общий ущерб и стоимость ремонтных работ. В общежитии насчитывается 103 комнаты. Владельцам жилья, чьи квартиры пострадали от огня, местные власти продолжают выплачивать компенсацию в размере 100 МРП, это почти 300 тысяч тенге.

Аскар Хабибулин, заместитель акима г.Петропавловска:

— Экспертиза покажет состояние стен, полностью нам дадут заключение по этому зданию в течение недели. После оценки будут выделены средства. Компенсация выплачивается владельцам жилья. С арендаторами будем прорабатывать вопрос.

Дарья Пышмынцева