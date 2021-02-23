Простое товарищество или объединение собственников имущества?

В девятиэтажке по адресу Хименко, 9 — 229 квартир. Дом советской постройки. С декабря прошлого года его обслуживает так называемое объединение собственников имущества. Новую форму управления выбрали жильцы дома. Она, к слову, пришла на смену КСК. Система работает по принципу один дом — один ОСИ.

Виталий Пляшечников, управляющий ОСИ «Пётр Хименко 9»:

— Как положено один дом — один счёт. Все деньги жильцов расходуются только на один дом. Люди оплачивают средства, как и раньше, через энергосбыт. Цена за квадратный метр 45 тенге. Есть и обязательные платежи на зарплату председателю, электрику.

Остановимся подробнее на ОСИ. Для его создания сначала нужно создать некоммерческую организацию. Далее, на собрании собственники квартир избирают председателя сроком на 1 год, а ещё и отдельный совет, состоящий из жильцов дома.

Последние будут следить за управляющим, добросовестно ли он выполняет свои обязательства. Есть и альтернативный вариант называется он просто — товарищество. Такой способ исключает создание юридического лица. Жильцы выбирают старшего по дому, по доверенности.

Анатолий Мишин, советник акима г.Петропавловска:

— К закону применяется более 20 разъяснений. Есть устав ОСИ, простого товарищества, оказание жилищной помощи. При создании ОСИ сумма взносов возрастёт. Её мы ещё определяем. В эту сумму будет входить уборка подъездов, устранений аварий, дезинфекция подвалов, пожарная охрана. Создаётся 2 расчётных счёта в доме.

Это текущий счёт, предназначенный на ежемесячные расходы, и специальный накопительный, который открывается в банке. Он необходим для сбора средств на благоустройство дома. К примеру, на будущий ремонт крыши, фасада или же установку лифта. Переход на новую форму управления идёт медленно, но верно. Сейчас объединение собственников квартир есть пока только в 4 многоэтажках областного центра.

Петропавловцы/корреспондент:

— Лучше один хозяин пусть будет, спрос с одного человека. Может быть, и к лучшему. Надеемся.

— А сколько вы платите ежемесячно? Мы платим 1400 тенге. Сколько платим, нас не устраивает КСК.

-Вы думаете это к лучшему?

— Всё зависит от работы. Если что-то будет делаться, то, конечно, к лучшему. А если всё останется по-прежнему, то смысл нам переплачивать?

— У нас старший по дому. Сами всё оплачиваем, делаем. Нас пока все устраивает. Нужно, чтобы всё было централизовано. От КСК толку нет.

Всего в Петропавловске — 1090 многоэтажных дома. Их обслуживают 650 КСК и более 300 старших по дому. По новому закону к июлю 2022-го казахстанцы, собственники благоустроенных квартир, должны выбрать новую форму управления.

Абай Альжанов