Полицейские изъяли у жителя Кызылжарского района оружейный арсенал

Двух зарегистрированных оказалось мало. Стражи порядка изъяли у 40-летнего жителя Кызылжарского района три ружья, которые он незаконно хранил про запас. В небольшом арсенале североказахстанца их было пять. Два оформленных, которые мужчина почему-то держал вне сейфа.

А оставшиеся он, якобы нашел, на окраине села и решил забрать себе. Во всяком случае, так он сказал полицейским. Во время операции «Кару» они проверили 3047 владельцев оружия. Выявили 143 нарушения, большинство из них были связаны с правилами хранения, реже с регистрацией и постановкой на учет.

13 единиц оружия полицейские изъяли из незаконного оборота. А в отношении жителя Кызылжарского района назначили необходимые экспертизы.

«Хранение незарегистрированного оружия влечет уголовную ответственность. Это, к слову, на три года автоматически аннулирует разрешение на хранение и ношение зарегистрированного оружия. Только по окончании этого срока сельчанин сможет вернуть себе зарегистрированные ружья, пройдя все необходимые процедуры, сдав экзамены по безопасному обращению с оружием.» Курман Мусин, старший инспектор по особым поручениям управления административной полиции ДП СКО

Дарья Пышмынцева