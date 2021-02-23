Информацию о счетах казахстанцев в офшорах рассекретят в 2021 году

Новости МТРК

20:50 23 Февраля 2021

Также по поручению главы государства ведомство внедряет горизонтальный мониторинг для крупных налогоплательщиков. По словам Жамаубаева, данный мониторинг является эффективной моделью налогового администрирования, которая позволяет плательщикам сократить затраты и минимизировать риски налогового контроля.

«В рамках работы по обмену сведениями со странами ОЭСР будет активизирована работа по деофшоризации экономики. Уже в текущем году планируется получить первую информацию о счетах наших резидентов, открытых в 102-х юрисдикциях. В том числе в странах со льготным налогообложением»

Ерулан Жамаубаев, министр финансов РК

 

 

Жанель Бисенбаева

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