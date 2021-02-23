Горожане передают гуманитарную помощь пострадавшим после взрыва в общежитии

Золотистые, ароматные и хрустящие буханки. Хлеба в пищеблоке многопрофильной областной больницы пекут много. Часть идет на питание врачам, другая тем, кто после воскресного взрыва остался без крыши над головой. Забот и переживаний у них сейчас предостаточно, вопрос с питанием, не задумываясь, решила взять на себя депутат и предприниматель Ольга Клишина.

Ольга Клишина, депутат областного маслихата, предприниматель:

— 21 числа в день взрыва, совместно с акиматом, было организовано горячее питание. Первый подвоз был организован нами уже в 20.00 вечера во вторую школу. Всех там накормили. Хочется отметить, что на второй день, буквально присоединились петропавловцы. Люди несут на наш склад крупы, овощи и многое другое. За это хочется сказать спасибо жителям нашего города.

Когда в чужой дом приходит беда, нельзя проходить мимо. Такой логики придерживается приличная половина жителей областного центра. Они передают фрукты, растительное масло, сладости, воду, напитки и не только. Продукты со склада привозят в больничный пищеблок. Они сразу фасуются и отправляются к пострадавшим, что-то идет на кухню к поварам.

Ольга Клишина, депутат областного маслихата, предприниматель:

— В первый день мы накормили 120 человек. Во второй день завтрак, обед и ужин получили где-то 50-60 человек. Их количество меняется. Акиматом организована служба, которая ведет их ежедневный подсчет, нам дается заказ. Один раз в день даем мясные продукты, по собственной инициативе. На завтрак каши даем, супы даем, печем свежий хлеб и выпечку.

Продукты и готовые блюда грузят в транспорт и отвозят в общежитие главного вуза региона. В нем сейчас живут несколько десятков погорельцев. Пенсионерка Галина Айдакова одна из них. Ей вместе с сыном инвалидом в день взрыва помогли эвакуироваться спасатели. В общежитии вуза небольшая семья чувствует себя комфортно, но страх, от случившегося их пока не покидает.

Галина Айдакова, жительница г.Петропавловска:

— Сразу все стали кричать, бегать. Все было в тумане в таком, конечно, момент был ужасающий. Мы не знали, куда идти, потом начали пробираться кое, как. Но пережили. Это очень страшно. Нам вещи предлагают, посуду, буквально все. Вплоть до обуви. Я очень благодарна людям, все очень отзывчивые.

Горожанка Светлана Рыбникова тоже решила не оставаться в стороне и не закрыла глаза на людское горе. Женщина вместе с супругом привезли в общежитие гуманитарную помощь. Говорит, что иначе поступить никак не могла.

Светлана Рыбникова, жительница г.Петропавловска:

— Если честно два дня просто в шоке. Хочется всех забрать, обогреть. Только была бы такая возможность. Реально, очень жалко людей. Чем можем хотим помочь. Химия, продукты, посуда. Мы, как раз это все имеем, поэтому очень хочется, чтобы это помогло людям. Каждый из нас может в такой ситуации быть.

Коллеги и знакомые Светланы тоже подхватили эстафету добрых дел. Кто-то помог финансово, некоторые приобрели необходимые пострадавшим вещи. Напомню, в день пожара в общежитии по улице Интернациональная, 21 эвакуировали 120 человек. Большая их часть сейчас живет у родственников.

Дарья Пышмынцева