Глава региона раскритиковал работу некоторых стройкомпаний

По итогам января в области наблюдается незначительный спад в сфере сельского хозяйства. Это из-за того, что уменьшилось производство мяса птицы и яиц. Виной — птичий грипп. Основной удар приняли фабрики Кызылжарского района. Им, а ещё населению в общей сложности, выплатили почти 1 млрд тенге компенсации.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Для стабилизации отрасли запланировано приобретение 1 млн 200 тысяч голов птиц. Сейчас закуплено 546 тысяч голов молодняка. В марте-апреле мы ожидаем производство яиц на пострадавших от птичьего гриппа птицефабриках.

Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима СКО:

— Дополнительно 612 тысяч поголовья зайдет. Несколько дней назад первая продукция уже пошла по фирме «Алекри».

С производством мяса обстановка лучше. Рост на 7%, если сравнивать с январём прошлого года. Но в этом скачке мало заслуг Есильского и Акжаркого районов. Динамика у них нулевая.

Алтынбек Абдуллаев, аким Есильского района:

— По мясу мы отстали, потому что в прошлом и позапрошлом году у нас в одном хозяйстве выявили бруцеллез. 500 голов сдали. В 1 квартале мы выровняем этот показатель.

Выровнять к следующему месяцу, кварталу или полугодию обещали и остальные акимы районов, показатели которых — повод для критики. Нарекания вызвала и молочная отрасль. Хоть и отмечен рост 10,5%, полностью потенциал североказахстанские животноводы не используют. Возможности, как выразился Кумар Аксакалов, уникальные. Такой поддержки нет ни в одном регионе страны.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В прошлом году давали до 200 млн тенге кредит через СПК. То в этом году всем, кто пожелает заниматься животноводством, в три раза увеличиваем сумму кредитования. 500-600 млн, до 1 млрд тенге могут получить под мизерные проценты.

А если конкретно 2%. У нас в стране годовая инфляция выше. Кроме того, субсидируют строительно-монтажные работы. Половину потраченных на возведение фермы денег государство возместит. Как и затраты на кормозаготовительную технику. А ещё вернут часть потраченного на оборудование и племенной скот. И даже проработали механизм, чтобы залог не был препятствием для получения льготного кредита.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Ну что не заниматься? Огромные просторы, земля, которая должна работать. Всё время кричали: «Нет денег, нет возможностей! Высокие кредиты». Сейчас всё. Уже разжевали, осталось только в рот положить, чтобы проглотил.

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Но с учётом уже запланированных молочных ферм, ожидают нехватку рук при их строительстве. Дело в том, что не каждая компания справится с таким проектом.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Думайте, кто будет это реализовывать, какие строительные компании. Повышайте квалификацию. Сварщиков нужно готовить. Ещё 1,5-2 месяца есть. Чтобы не получилось так, что весна наступит, начнём строить, потом будем бегать искать. И говорить, что, оказывается, нет того, сего.

Хотя для этого было три зимних месяца. С нехваткой рабочих рук в прошлом году столкнулись и многие компании. К строительному буму они были не готовы. И мало кто извлёк урок в 2021. К концу близится февраль, работников большинство компаний до сих пор не привлекают, не готовят, молодых специалистов не обучают.

Кумар Аксакалов признался, денег на строительство из республиканского бюджета могли попросить и больше. Не было гарантии, что местные компании справятся, сделают качественно и в срок.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Объём работ некоторых стройкомпаний за 2020 год составляет 5,5-6 млрд тенге. Это объём средств, который проходит через стройкомпанию за год. Практически бюджет района.

И даже больше. Бюджет Тимирязевского района, к примеру, 5 млрд тенге. Строить нужно не только бюджетное, но и коммерческое жильё, отмечает глава региона. Это уже не пожелание, а требование к стройкомпаниям. Им помогают с участками и коммуникациями, чтобы возводили домов больше.

Спрос намного опережает предложение. Многоэтажку, которую недавно сдали по линии «Отбасы банка», это доказала. На 1 квартиру претендовали по 24 вкладчика, у которых на счету достаточно средств для получения жилья. Люди ждут квартир. И не только в Петропавловске, такие же строительные проблемы на селе. Взять их контроль, а главное — решить, глава региона поручил своему заместителю Ивану Туркову.

Айгерим Мукашева