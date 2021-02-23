Более 3000 юношей припишут к призывным участкам в этом году

Приписке к призывным участкам относятся юноши, которым в этом году исполняется 17 лет, т.е 2004 года рождения. Основной целью этого мероприятия является принятие граждан на воинский учет, определение их количества, категории годности к воинской службе, установление уровня образования и физической подготовленности.

Марат Каримов, заместитель начальника Департамента по делам обороны СКО:

— На основе данных о приписке граждан к призывным участкам Управление по делам обороны города Петропавловска и Отделы по делам обороны районов проводят предварительное распределение призывных ресурсов по видам и родам войск Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, иными словами, планируют, в какие виды или рода войск, воинских формирований в будущем будет призван данный гражданин для прохождения срочной воинской службы.

Приписка призывников началась 5 января и продлится до 31 марта. За этот период в 13 районах нашей области и городе Петропавловске медицинскую комиссию пройдут более 3000 юношей. В случае неявки у них должны быть уважительные причины. К ним относятся: плохие погодные условия, болезнь близкого человека или серьезная травма с утратой трудоспособности.

Марат Каримов, заместитель начальника Департамента по делам обороны СКО:

— По результатам медицинского освидетельствования медицинская комиссия выносит решение о степени годности гражданина: «Годен к воинской службе»; «Годен к воинской службе с незначительными ограничениями. Нуждается в лечении (санации полости рта, коррекции зрения)»; «Временно негоден к воинской службе. Нуждается в лечении (медицинском наблюдении)»; «Негоден к воинской службе в мирное время, ограниченно годен в военное время»; «Негоден к воинской службе с исключением, с воинского учета».

Списки юношей годных по состоянию здоровья к воинской службе с незначительными ограничениями после завершения приписки, направляются в учреждения здравоохранения по месту жительства, для принятия соответствующих мер. Ведь достигнув призывного возраста, он должен быть годным.

Анастасия Остертак