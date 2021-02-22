Взрыв газового баллона произошел в общежитии Петропавловска

Очевидцев пожара в общежитии по Интернациональной было много. Молдир Шаяхметова одна из них. Девушка живет в доме напротив. Когда она с супругом подъехала, к нему услышала хлопок, подумала, что на их машину упал снег с крыши. Потом поняла, дело было в другом.

Молдир Шаяхмет, жительница г.Петропавловска:

— Услышали очень сильный крик со стороны улицы, сразу побежали туда, подумали, что кого-то сбили, женщина сильно кричала, оказалось, произошел взрыв. Муж начал звонить в аварийную службу, я позвонила в скорую помощь, линия уже была занята. Потому что, мне кажется, все звонили, кто был на этом месте.

Телефоны экстренных служб «обрывали» не только свидетели ЧП, которое произошло из-за взрыва газового баллона на первом этаже общежития, предположительно в кафе, но и его жильцы. Те, кто смогли среагировать и быстрее других оправиться от шока.

Юлия Старцева, жительница г.Петропавловска:

— Я подпрыгнула на месте, вот такой был взрыв. Я открыла дверь в коридор, а наша коридорная дверь просто скореженная валялась. Была пылевая завеса, ничего не было видно. Подбежала к окну, увидела помятую машину, думала — это она взорвалась. Окно открыла, услышала, как соседка сказала: «Выходите, горим!». И мы накинули, что было и выскочили.

Выскочили на улицу, где уже работали спасатели. Они искали и эвакуировали пострадавших, параллельно тушили пожар. Делали это чуть больше трех часов. Позже огнеборцы объяснили, что им мешал мороз, плюс пламя с первого этажа очень быстро перешло на второй.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Вот так общежитие выглядит на следующий день после взрыва. По фото и видео, которые 21 февраля выкладывали в интернет из-за клубов дыма, масштабы ЧП было сложно разглядеть и до конца понять. Сейчас же, их хорошо видно. Выбитые окна, обгоревшие стены, разрушена пристройка на первом этаже. Территорию жилого здания частично оградили. За порядком здесь следят полицейские. А также на месте работают эксперты строительных организаций, чтобы определить ущерб от взрыва.

Пострадали несколько заведений на первом этаже, из которых вынесли приличное количество газовых баллонов, ими же активно пользовались и жильцы общежития. Не обошел стороной пожар и парикмахерскую. Здание можно восстановить, а вот со здоровьем пострадавших всё сложнее. Их близким сейчас непросто, особенно тяжело тем, кто своих родных после пожара в общежитии потерял навсегда.

Гульнара Сайлау, пресс-секретарь управления здравоохранения СКО:

— Среди пострадавших двое лежат в многопрофильной областной больнице. У них состояние крайне тяжелое, в реанимации лежат. Также в детской областной больнице лежит 1 ребенок, ему 10 лет, состояние средней степени тяжести. В многопрофильную городскую больницу поступило 12 человек пострадавших из них один мужчина умер вчера 24 года, также девушка примерно 20 лет лежит в реанимации состояние крайне тяжелое, 6 человек были отпущены домой на амбулаторное лечение.

По информации на 22 февраля пожар унес жизни двоих человек — мужчины и девушки. Врачи, которые борются за спасение тех, кто сейчас в реанимации никаких прогнозов не дают.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Выражаю соболезнования всем семьям погибших людей. Скорейшего выздоровления людям, которые сейчас находятся в больницах. Деньги для восстановления здания из бюджета города будут выделены. Всем собственникам квартир общежития будет единовременно финансовая помощь оказана. Ни один человек не останется без внимания.

Эвакуированных сначала разместили в здании 2-й школы, затем в общежитии Kozybayev University. Там, как сообщил градоначальник, они смогут жить до того, как их комнаты полностью восстановят.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Порядка 40 человек сейчас там находятся. Они обеспечены круглосуточным питанием. Есть определенная помощь, которая со стороны государства будет оказана, порядка 100 МРП владельцам квартир. Хотел бы отметить, что также есть предприниматели, которые готовы оказать помощь. В настоящее время мы определили порядка 6 строительных компаний, которые готовы приступить к работам, после завершения всех тех. обследований.

Обследований будет много как со стороны правоохранительных органов, так и спасателей. А еще, как только на республиканском уровне «дадут добро», во все помещения на первых этажах жилых домов с проверкой придет специальная комиссия.

Искать они будут газовые баллоны, которыми таким предпринимателям пользоваться нельзя. Вот только запреты их мало интересуют. Как минимум спасателей некоторые «опасные бизнесмены» точно не боятся. И по закону имеют на это право.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— Как вы знаете, по поводу субъектов МСБ: с 1го января, в соответствии с указом главы государства объявлен мораторий на их проверку. Данную категорию мы можем проверить только тогда, когда к нам поступит заявление от физического или юридического лица. Мы проверяем объекты, которые площадью 1,5 тысячи и более кв. метров.

Те, что меньше, с 2015 года, сразу после упразднения закона о государственном контроле и надзоре для спасателей, стали считаться объектами с незначительной степенью риска. Вот только свобода со стороны государства, далеко не всегда идет бизнесменам на пользу.

Дарья Пышмынцева