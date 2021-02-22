Выявлять спекуляцию, искусственный дефицит и завышение цен в аптеках

Новости МТРК

20:33 22 Февраля 2021

Ежедневно специалисты департамента экономических расследований, полиции, прокуратуры, акимата и антикоррупционной службы проводят мониторинг. Следят за наличием 41 наименования препаратов, которые необходимы в борьбе с симптомами коронавируса.

Трёх из них в аптеках области сейчас нет. Однако, доступны аналоги, которые не существенно отличаются по составу и цене. В целом, дефицита лекарств нет. Нарушений фиксируют меньше, чем в прошлом году, особенно если сравнивать с пиком пандемии.

В 2020 году было около 600 проверок. 8 бизнесменов по итогам привлекли к административной ответственности. В их числе владелец продуктового в Аккайынском районе. В магазине вместе с хлебом и молоком можно было купить лекарства, что удобно, но незаконно. Лицензии на продажу препаратов у предпринимателя не было.

Виктория Алпеева, руководитель управления департамента экономических расследований по СКО:

— В текущем году у нас осуществлён мониторинг по 42 объектам. За февраль провели мониторинг по порядка 20 аптекам. За истекшую неделю мы 12 проверили. Именно за истекшую неделю фактов нарушений и завышений цен не выявлено. В начале февраля было выявлено 2 факта. Препарат «Тромбопол» при предельно установленной цене 1056 тенге реализовывался по 1100.

 

 

 

Айгерим Мукашева

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