В Петропавловске прошёл товарищеский матч среди юных хоккеистов

Это юные хоккеисты нашего города. Сегодня у них проходит товарищеский матч между собой. Однако, юноши оказывают друг другу достойное сопротивление. В ходе напряженной встречи каждый из них смог проявить себя.

10-летний Ерасыл Саруар пришел в хоккей три года назад. В будущем он хочет стать знаменитым хоккеистом и защищать честь своей Родины на международной арене.

Ерасыл Саруар, хоккеист:

— Один раз я вместе с отцом ходил смотреть игру и меня заинтересовал этот вид спорта. Потом папа предложил записаться на секцию. Мне очень нравится хоккей. Это тренировки, соревнования и победы.

Ребята занимаются в областной специализированной детско-юношеской спортивной школе имени Казбека Байболова. Хоккеем сегодня здесь занимаются более 130 североказахстанцев. Тренируют будущих «хоккеистов» 4 высококлассных специалиста. Среди них — Рафаил Фаритович.

Рафаил Сингатулин, тренер областной специализированной ДЮСШ им. К.Байболова:

— Тренируемся 5-6 раз в неделю. Сейчас разрешили заниматься еще и в субботу. Проходит сначала сухая разминка. Ходим заниматься в зал. Потом приходим на лед заниматься. Здесь раскатка идет, выполняем упражнения с шайбами и броски.

Рафаил Фаритович высоко оценил отношение подопечных к хоккею. Наверняка в будущем каждый из них добьётся высоких результатов. Турнир приурочен к 30-летию Независимости РК. В нем приняли участие спортсмены 10 — 11 лет. Сейчас ребята готовятся к матчу, который пройдет в марте в Нур-султане.

Алишер Ашимов