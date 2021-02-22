В Петропавловске прошла присяга призывников военно-технической школы

На плацу — новоиспеченные защитники Отечества. После гимна вчерашние призывники торжественным маршем идут к самой яркой — финальной точке — принятию присяги.

То, что это волнительный и ответственный день для воспитанников военно-технической школы заметно по выглаженной форме, и, конечно же, по настроению самих ребят.

40 дней службы пролетели как один, признаётся Чингисхан Ерекешев. За это время освоил необходимые навыки военного дела.

Чингисхан Ерекешев — выпускник военно-технической школы, г.Петропавловск:

— Для себя очень многое узнал. Выезжали на стрельбу, маршировали, пели. В свободное время занимались музыкой, кто пел, кто писал. Подружился с ребятами из СК, сам я из Костаная.

Как правило, после прохождения службы в «экспресс — армии» воспитанники вполне могут претендовать на работу в государственных структурах и правоохранительных органах. Обучаются здесь не только строевому шагу, но и управлению военным транспортом, владению стрелковым оружием и рукопашному бою.

Калиолла Саутбеков, директор Петропавловского филиала военно-технической школы МО РК:

— После обучения в нашей школе желающие могут поступить в КНБ, пограничную службу, в Нацгвардию. Ежедневно проходили агитационные работы.

Свой заветный сертификат получили 33 призывника. Это юноши из СК и Костанайской областей. За все время работы, с 2013 по 2021, здесь подготовили более 2 тысяч защитников Отечества. В этом году выпуск юбилейный — 30-ый.

Жанель Бисенбаева