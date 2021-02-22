В «красной» не осталось ни одного региона

Важное за неделю

21:15 22 Февраля 2021

Сейчас в зоне умеренного риска находится 4 области — это Акмолинская, Заподно-Казахстанская, Костанайская и Павлодарская, а также город Нур-Султан, Что касается нашего региона, то по состоянию на 21 февраля коронавирусная инфекция подтвердилась у 38 североказахстанцев, из них у 15-ти симптомы не обнаружены.

Лабораторные анализы, методом ПЦР отобрали у 30 граждан по эпидемиологическим показаниям и у 6 — с целью эпиднадзора, двое — завозных. Всего с начала года проведено более 60 тысяч ПЦР-тестов. Стоит отметить, что сегодня медикам начали вводить второй компонент российской вакцины «Спутник V».

Напомним, прививочная кампания в нашей области стартовала 1 февраля. Спустя 21 день медработники, получившие укол здоровья, должны получить вторую дозу препарата. Только в этом случае организм выработает достаточное количество антител.

 

 

 

Анастасия Остертак

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