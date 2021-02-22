Соревнования по национальным видам спорта прошли в Петропавловске

Спорт

20:14 22 Февраля 2021

Соревнования по белбеу куреси открыли 15-летняя Диана Есенбаева из Мамлютского района и Светлана Бережная — из Кызылжарского.

Обе спортсменки с первых же минут на ковре вели себя уверенно, шли, можно сказать, на равных, стараясь не уступать первенство. Судьбу поединка решило его окончание. Диана, девушка в зеленом, все же одержала победу.

Диана Есенбаева, участница соревнований, Мамлютский район:

— Борьбой я занимаюсь лет 5, но по другому виду, а именно по поясам я занимаюсь около месяца. Соревнования первые по поясам. Сначала страшно было, а когда выходишь, все забываешь. Главное — делать то, что нужно. Мы даже не думали, что будем в одном весе. Нас озвучили, мы вышли. На ковре нужно показывать результат, там уже нет дружбы.

У юношей схватки были не менее зрелищными. Палуаны показали завидную стойкость характера и дух соперничества. В весовой категории до 46 кг своим силы и технику продемонстрировал борец из Кызылжарского района Асылбек Мухимтаев. Соперником его стал петропавловец Самат Маркеев.

Асылбек Мухимтаев, участник соревнований, Кызылжарский район:

— Я так скажу, к соревнованиям готовился очень усердно, но мой соперник показал себя тоже достойно. Я хоть и пытался просчитывать все его шаги, но в первые минуты все же допустил немало ошибок. Из-за них я позволил моему противнику заработать первое очко. После я все же постарался, собрался с силами и успешно отработал на нем несколько своих коронных приемов. Так, исходом нашего поединка стал счет 4:1, в мою пользу.

Также в этот день состязались ребята и по такому национальному виду, как жекпе-жек. Это разновидность смешанных единоборств. В целом, в соревнованиях, посвященных 30-летию Независимости республики, принимают участие порядка 60 подростков из разных районов области.

Канат Омаров, президент федерации борьбы на поясах по СКО:

— Парни соревнуются в 9 весовых категориях, девочки — в 7. Минимальный — 38 кг, максимальный — 80. Среди ребят есть очень много хороших перспективных спортсменов. Пока никто из них не защищал честь региона на чемпионате страны.

По результатам двух дней в борьбе на поясах 32 подростка заняли призовые 1 и 2 места. Лучшими в состязаниях по жекпе-жек стали 18 спортсменов. Все они будут защищать честь нашего региона на Чемпионате Казахстана, который будет проходить с 9 по 11 марта в Актобе.

 

 

 

Анжелика Сычева

Читайте также

ХК «Qulager» уверенно одолел усть-каменогорский «Алтай Торпедо»
В Петропавловске открылся новый спортивный клуб «Кызылжар»
В Нур-Султане состоялась жеребьёвка Суперкубка по футболу
ХК «Кулагер» уверенно переиграл павлодарский «Иртыш»
ФК «Qyzyljar» обыграла болгарскую «Арду»
«Qyzyljar» на своем поле уступил украинскому «Руху»
«Кулагеровцы» вновь доказали свое превосходство над «Иртышом»
ФК «Qyzyljar» потерпел поражение от команды «Ленинградец»
Североказахстанские волейболистки уступили талдыкорганскому «Жетысу»
Конькобежец из СКО Роман Креч финишировал третьим в Нидерландах
Команда «Кулагер» вновь одолела «Иртыш»
Хоккеисты «Кулагера» потерпели поражение