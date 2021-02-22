Соревнования по национальным видам спорта прошли в Петропавловске

Соревнования по белбеу куреси открыли 15-летняя Диана Есенбаева из Мамлютского района и Светлана Бережная — из Кызылжарского.

Обе спортсменки с первых же минут на ковре вели себя уверенно, шли, можно сказать, на равных, стараясь не уступать первенство. Судьбу поединка решило его окончание. Диана, девушка в зеленом, все же одержала победу.

Диана Есенбаева, участница соревнований, Мамлютский район:

— Борьбой я занимаюсь лет 5, но по другому виду, а именно по поясам я занимаюсь около месяца. Соревнования первые по поясам. Сначала страшно было, а когда выходишь, все забываешь. Главное — делать то, что нужно. Мы даже не думали, что будем в одном весе. Нас озвучили, мы вышли. На ковре нужно показывать результат, там уже нет дружбы.

У юношей схватки были не менее зрелищными. Палуаны показали завидную стойкость характера и дух соперничества. В весовой категории до 46 кг своим силы и технику продемонстрировал борец из Кызылжарского района Асылбек Мухимтаев. Соперником его стал петропавловец Самат Маркеев.

Асылбек Мухимтаев, участник соревнований, Кызылжарский район:

— Я так скажу, к соревнованиям готовился очень усердно, но мой соперник показал себя тоже достойно. Я хоть и пытался просчитывать все его шаги, но в первые минуты все же допустил немало ошибок. Из-за них я позволил моему противнику заработать первое очко. После я все же постарался, собрался с силами и успешно отработал на нем несколько своих коронных приемов. Так, исходом нашего поединка стал счет 4:1, в мою пользу.

Также в этот день состязались ребята и по такому национальному виду, как жекпе-жек. Это разновидность смешанных единоборств. В целом, в соревнованиях, посвященных 30-летию Независимости республики, принимают участие порядка 60 подростков из разных районов области.

Канат Омаров, президент федерации борьбы на поясах по СКО:

— Парни соревнуются в 9 весовых категориях, девочки — в 7. Минимальный — 38 кг, максимальный — 80. Среди ребят есть очень много хороших перспективных спортсменов. Пока никто из них не защищал честь региона на чемпионате страны.

По результатам двух дней в борьбе на поясах 32 подростка заняли призовые 1 и 2 места. Лучшими в состязаниях по жекпе-жек стали 18 спортсменов. Все они будут защищать честь нашего региона на Чемпионате Казахстана, который будет проходить с 9 по 11 марта в Актобе.

Анжелика Сычева