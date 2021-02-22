Имена и фамилии на казахской латинице будут писать по новым правилам

По его словам, для совершенствования алфавита проведена целенаправленная работа. В частности, состоялись заседания рабочих групп по орфографическому, методическому, терминологическому и техническому сопровождению. Документ планируют разработать до конца 2021 года.

Нургиса Дауешов, вице-министр культуры и спорта:

— На территории страны организована работа по открытому обсуждению, апробации проекта алфавита. Подробно обсуждались правила правописания нового алфавита, вопросы соответствия технологии конвертера, клавиатуры и символов. В результате 28 января текущего года в соответствии с протокольным решением заседания Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику под председательством премьер-министра РК одобрены проекты усовершенствованного алфавита казахского языка, правил орфографии, порядка расположения букв казахского языка на клавиатуре.

Жанель Бисенбаева