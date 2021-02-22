Фактов жестокого обращения с животными становится все больше

Это нашумевшее видео моментально разлетелось по всем пабликам страны. Кажется, жителю Атырау не хватило места для питомца не только в салоне автомобиля, но и в его сердце.

Мужчина привязал питомца к машине и тащил по улицам города. Сколько продолжалось это издевательство — никому не известно. Однако, тот факт, что виновника не наказали, до сих пор вызывает у казахстанцев недоумение.

Лилия Сарсенова, руководитель ОЮЛ «Ассоциация по защите животных Inucobo»:

— Почему преступление оказалось безнаказанным. Потому что оппозиция виновника была такова, что собака якобы выпала из багажника. И таким образом, преступления обнаружено не было.

И таких примеров возбужденных дел, которые для виновников в итоге остаются безнаказанными, много. Потому зоозащитники предлагают не только ужесточить их меры, но и концептуально пересмотреть само законодательство.

Лилия Сарсенова, руководитель ОЮЛ «Ассоциация по защите животных Inucobo»:

— Для этого нужно пересмотреть закон, который во главе ставит принцип гуманного обращения с животными. У нас только более 300 подзаконов. Получается, все они противоречат друг другу. Но хочу сказать, что нам нужно узаконить приюты для животных.

Отлов и отстрел бродячих кошек и собак стало отдельной темой обсуждения. Как правило, такой метод показал неэффективную практику, которая доказывается статистикой. Специалисты предлагают, как альтернативный вариант вакцинацию и стерилизацию. Последнее практикуют только в Западном Казахстане.

Жанель Бисенбаева