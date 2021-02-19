За прошедшие сутки из снежных заторов было спасено почти 100 человек

Вчерашний снегопад жители региона точно запомнят надолго. Осадки в минувшие сутки были настолько обильными, что доставили массу неудобств как пешеходам, так и водителям.

Первых метель буквально сбивала с ног, вторые — из-за нулевой видимости попадали в жуткие снежные заторы. Немало хлопот Южно-Каспийский циклон принес тем, кому приходится активно бороться с его последствиями.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропаловска:

— В этой связи у нас коммунальные службы работали в усиленном режиме, вчера у нас в ночное время проходила механизированная уборка, это порядка 100 единиц техники, помимо того там были работники в количестве ста человек. Вчера в ночное время. Также сегодня будут работы продолжены.

Работать коммунальные службы планируют в режиме НОН-СТОП. Синоптики на предстоящий период дают неутешительный прогноз. Сильные снегопады в регионе будут продолжаться.

И если за минувшие сутки осадков выпало в 2 раза больше месячной нормы, то в ближайшие дни этот показатель увеличится в разы. Мы решили узнать, готовы ли к таким переменам погоды североказахстанцы.

Североказахстанцы:

— Это стоило ожидать, Россию давно завалило и нас вот наконец-то. Люди все стараются выйдем из этого положения.

Приходится самим чистить, никто к нам не приезжал, например, коммунальные службы, машину где-то чистил.

— Снега было вчера очень много. Не знаю, апокалипсис или нет. Тяжело было ходить, снег до колен, чуть ли не падал ходил. Неудобно, короче, одним словом.

— Ходить тяжело, у нас во дворе я выходила было почищено, поэтому я не могу ничего сказать.

А спасатели сказать могут. И говорят. Предупреждают жителей региона в такой период быть максимально осторожными и не игнорировать рассылку штормовых предупреждений от службы 112.

В противном случае, люди просто напросто могут стать заложниками разбушевавшейся стихии. Как это было в течение последних суток.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— К нам поступило сообщение на единую диспетчерскую службу о том, что в районе села Кундыколь, вблизи села Макашевка попал в беду рыбак, он сообщил свои координаты, что находится на зеркале озера, на снегоходе, видимость нулевая, потерял ориентир, и не знает куда двигаться.

Поиски пропавшего шли больше 10 часов. В итоге утром 19 февраля молодого человека нашли. В медицинской помощи он не нуждался.

Аналогичный случай произошел и в Есильском районе. В снежном плену там оказались 2-е жителей села Бирлик: 19-летний парень и 7-летний ребенок. В обеденное время ребята вышли из дома на поиски потерявшихся лошадей.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— 2 часа они не выходили на связь, родители забили тревогу, мы приняли решение направить туда снегоходы и высокопроходимую технику, также была задействована техника местного отдела полиции, было поднято население. В вечернее время мы нашли их. По состоянию здоровья они были направлены в больницу.

Всего за прошедшие сутки из снежных заторов было вызволено 34 автомобиля, спасено почти 100 человек. 132 — доставили в пункты обогрева.

Анжелика Сычёва