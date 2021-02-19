В СКО проходит благотворительная акция «Подари тепло»

Общество

17:23 19 Февраля 2021

Акку Искакова — многодетная мама. Кормилец семьи только один — ее супруг. Пока он на работе, Акку занимается воспитанием пятерых детей и домашним хозяйством.

В середине зимы у семьи Искаковых заканчивался уголь. Узнав о этом, активисты благотворительного фонда «Зекет» не смогли остаться равнодушными. В рамках акции «Подари тепло» большой семье привезли одну тонну твердого топлива.

Акку Искакова — многодетная мать:

— Спасибо большое фонду «Зекет» за оказанную помощь. Получилось так неожиданно. К нам обратились представители фонда, спросили не нужна ли нам помощь? Уголь, дрова, продукты питания. У нас как раз, заканчивался уголь. Сегодня его вот привезли. Ещё раз хочу выразить благодарность фонду.

Оказали помощь углем и мечети Дин-Мухаммет. Старое здание не подключено к централизованному отоплению. Мечети также поставили одну тонну твердого топлива.

Касымхан кажы Абдуллаулы — главный имам городской мечети «Кызылжар»:

— Сегодня акция «Подари людям тепло» проходит по всей стране. В рамках акции мы оказываем помощь нуждающимся. Это многодетные семьи и малообеспеченные. Чтобы они были в тепле, помогаем углем и дровами, поставляем также и продукты питания.

В целом, благотворительный фонд совершает добрые дела каждую пятницу. Сегодня в рамках акции нуждающимся поставили 10 тонн угля. А на прошлой неделе 15-ти семьям активисты оказали помощь продуктами питания.

 

 

 

Алишер Ашимов

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