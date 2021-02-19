В СКО 5 современных молочных комплексов введены в эксплуатацию в 2020 г.

Всю эту технику привезли из Германии. Современный комплекс оснащен новейшим оборудованием. Рабочий процесс здесь полностью автоматизирован.

Молочно-товарная ферма на 1600 голов возле села Ленинского в Аккайынском районе принадлежит товариществу «Иван Зенченко».

Сергей Лысенко, заведующий животноводческим комплексом ТОО «Иван Зенченко»:

— Благодаря большой поддержке государства за короткие сроки удалось построить этот комплекс, меньше года заняла стройка и уже работает. Людей хватает, люди многие были безработные, а сейчас, благодаря этому комплексу, многие нашли себе работу.

Всего на предприятии трудится около 40 человек. У каждого здесь своя задача. Например, Сымбат Сарсекеева ведет учет поголовья животных.

Сымбат Сарсекеева, программист ТОО «Иван Зенченко»:

— Полностью слежу за молоком, учет количества молока, приплод на данном комплексе. Движение коров по группам. Высчитываю средний удой молока у коров. Перегоняю, считаю, вычисляю.

Комплекс состоит из 6 корпусов. В одном из них размещена специальная техника для доения молодняка. Остальные коровники. В четырех — взрослые особи, в одном — телята. Каждый такой загон рассчитан на 400 голов.

Анастасия Остертак, корреспондент:

— Эта симментальская порода коров. Она славится тем, что дает много молока. В среднем, удой одной буренки в сутки составляет 30 литров. Всего здесь насчитывается 1200 голов крупно рогатого скота, их привезли из Германии.

В этом году планируют закупить еще 400 голов. Специалисты не зря выбирают именно эту породу. Симментальская корова — неприхотливая, крепка здоровьем, вынослива и легко адаптируются к различным географическим и климатическим условиям.

Сергей Лысенко, заведующий животноводческим комплексом ТОО «Иван Зенченко» :

— Доятся они у нас… После отела корова доится 3 раза в день, а уже по прошествии 90 дней лактации, они у нас доятся 2 раза в день. Благодаря новому немецкому оборудованию одна доярка доит больше 100 голов в день.

В целом, по области производством молока занимаются более 90 агроформирований, в том числе 21 современный молочный комплекс. В прошлом году начали строительство еще 11 таких комплексов, из которых уже 5 введены в эксплуатацию.

Талгат Наурызбаев, заместитель руководителя управления сельского хозяйства СКО:

— Это в районах М.Жумабаева, Кызылжарского, Аккайынского, Уалихановского. И еще в этом году будем строить 10 молочно товарных ферм, общее поголовье 5 тысяч. Производственной мощностью 25 тыс. тонн молока.

В 2021 планируется произвести более 600 тысяч тонн молока. В сравнении с прошлым годом прирост составит 6%. Этот объем производства будет обеспечен за счет новых молочных комплексов, введенных в эксплуатацию.

Анастасия Остертак