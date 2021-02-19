В «MobiGroup» изготавливают мобильные бани

Мечты о собственной бане нередко разрушаются из-за трудностей при её строительстве. Речь идет о затратах, причем не только финансовых, но и личного времени.

Как правило, на возведение постройки уходит в среднем больше месяца. Для тех, кто хочет свести эти хлопоты к минимуму один из предпринимателей города предлагает альтернативный вариант.

Алексей Унру — директор ИП «MobiGroup»:

— Люди сейчас желают не строить на своей территории, а просто приехать, заказать и в течение 10 дней баня готова. Приехали, установили и можно уже выехать и отдыхать. Дополнительных расходов на фундамент и так далее уже нет. Здесь идет строение каркасное, при желании можно залить фундамент.

Как и выбрать нужный размер с характерными архитектурными особенностями. Облицовка, кровля, планировка и вместимость могут быть самыми разными, в зависимости от вкуса и кошелька каждого покупателя.

Печи комплектуются выносной топкой. Это значит, заносить дрова, а вместе с ней и грязь в парилку не нужно. Закладывать древесное топливо можно из предбанника или вовсе из улицы.

Алексей Унру — директор ИП «MobiGroup»:

— Делается какой-то козырек или навес. Затопили, подкинули и можете спокойно отдыхать и мыться. Это вас не будет никак обременять. Печь у нас «Термофор». Бак на 50 литров. То есть люди могут спокойно зайти попариться, выйти и помыться. Такая печь нагреется буквально за 30 минут.

В цеху предприятия с утра до вечера кипит работа. Бани собираются исключительно из качественного пиломатериала хвойной породы. Спроектируют, построят, доставят и, конечно, установят в течение нескольких часов.

Доставка также действует и в другие регионы. Трудятся здесь только опытные специалисты, знающие толк в своем деле.

Юрий Шалов — строитель ИП «MobiGroup»:

— По чертежу пилим материал. Потом делается дно. Собираются стены, потом обрабатываем биозащитой. Наносим внутреннюю пароизоляцию. Утеплитель, далее оттягиваем мембраной.

В «MobiGroup» любят делать подарки своим покупателям. Приобретая баню, в качестве бонуса идут шапочки, веники и камни. Действуют и акции.

Алексей Унру — директор ИП «MobiGroup»:

— Проводим акции, например, данная баня, которая находится за нами. Эту акцию мы продлим до конца февраля. Стоит баня 1 млн 150 тыс. В подарок туалет. Наценки никакой нет. Вы не переплачиваете.

Соотношение «цена — качество» соответствует действительности. Стоимость бань начинается от 870 тысяч тенге. Также действует оформление кредита или рассрочки.

Быстро, качественно и просто. Заказать баню под ключ можно по номеру телефона, который указан на экране, а посмотреть готовые работы на официальной страничке в инстаграме.

Жанель Бисенбаева