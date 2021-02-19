О борьбе с коррупционными преступлениями говорили в облакимате

Новости МТРК

18:23 19 Февраля 2021

В 2020-ом антикоррупционщики раскрыли почти сотню преступлений. Из них 54 факта взяточничества и 25 случаев хищений.

30 преступлений совершили сотрудники акиматов и их структурных подразделений, 16 — работники территориальных госорганов.

Если сравнивать с другими регионами, то наша область относится к тем, что имеют низкий уровень коррупции в работе госорганов.

Ернар Баянгазин, руководитель департамента агентства РК по противодействию коррупции:

— 95,5% граждан и 99,3% бизнеса отмечают, что ни в одном ведомстве не сталкивались с возможностью или необходимостью решать вопросы неформальным путем. Вместе с этим, наиболее коррумпированными госучреждениями обозначены поликлиники и больницы, полиция, налоговая и противопожарная службы, органы земельных отношений и градостроительства, ЦОНы, государственные детские сады и вузы, в которых имели место две трети заявленных случаев неформального взаимодействия. 

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Всецело поддерживая позицию государства, я своим решением принял в отставку двух служащих. Заместитель акима области и аким Акжарского района за коррупционные нарушения своих подчиненных. Хочу отметить, и впредь будут приниматься такие принципиальные подходы. 

 

 

Айгерим Мукашева

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