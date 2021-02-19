Мониторинговая группа побывала в «красной» зоне

Инфекционный госпиталь в селе Келлеровке открыли в октябре прошлого года. В этих стенах победили коронавирус и выписались 238 человек. Это жители Тайышинского и близлежащих районов области.

Сейчас лечение получают 12 человек. Чтобы узнать в каких условиях находятся пациенты, члены мониторинговой группы не побоялись отправиться в «красную» зону.

То есть непосредственно в палаты, где лежат Covid положительные. В защитных костюмах и респираторах они пообщались с пациентами. У них нареканий нет, только слова благодарности.

Выздороветь им помогают бригады медиков, которые дежурят и днём, и ночью. Мониторинговая группа проверила, в каких условиях трудятся врачи, медсёстры и санитары. Питание организовано, есть прачечная.

В запасе порядка 2 тысяч средств индивидуальной защиты. На базе госпиталя 7 аппаратов ИВЛ. Все в рабочем состоянии.

Анатолий Рафальский, главный врач Тайыншинской многопрофильной межрайонной больницы:

— Это база врачебной амбулатории. Здесь очень удобно, ведь здание находится отдельно от населённого пункта, на трассе. В инфекционном отделении — 160 коек, которое не мешает нашим больным, др. соматическим заболеваниям проходить курс лечения. Здесь дежурят опытные врачи, санитары, которые обучены замене кислородных баллонов, и санитарки, производящие уход за больными.

Промониторили запасы лекарств в госпитале и двух сельских аптеках. В наличии антибиотики, жаропонижающие, противовирусные препараты.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Как мониторинговая группа, мы обращаем внимание на вопросы оказания качества медуслуг, наличия лекарственных средств, а также по части медицинского персонала, чтобы с их стороны не было претензий. В целом, мы как мониторинговая группа, в состав которой входит и общественность, данную работу продолжаем. Наплыв не большой — всего 12 человек, потому как таковых претензий к работе не имеется.

В обеих аптеках есть резерв по всем 45 наименованиям самых востребованных лекарств. Другой вопрос — цена. Стоимость парацетамола разная. В одной аптеке 190 тенге.

А по соседству на этом лекарстве висит ценник — 168. Руководитель мониторинговой группы Нурлан Жахин обещал в этом вопросе разобраться.