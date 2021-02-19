«Кулагер» взял реванш за поражение от кокшетауского «Арлана»

Спорт

17:02 19 Февраля 2021

С первых минут матча петропавловцы завладели инициативой, за что и были вознаграждены. Слаженная игра принесла свои плоды на 10 минуте. Счёт в поединке открыл нападающий «Кулагера» Кирилл Власов.

В начале второго периода хозяева льда удвоили преимущество. Капитан команды показал мастерство и хладнокровно реализовал свой момент.

Позже кокшетауцы ответили забитой шайбой. 2-1, но через минуту форвард Денис Стасюк вновь обеспечил комфортный счёт североказахстанцам.

В финальном отрезке команды обменялись забитыми голами. Итоговый результат 4-2 в нашу пользу. После уверенной победы «Кулагер» вошел в топ-5 лучших клубов первенства.

В следующем туре подопечные Александра Троицкого встретятся с атырауским «Бейбарысом». Встречи состоятся 1 и 2 марта.

 

 

 

Абай Альжанов

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