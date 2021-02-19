Благотворительные фонды СКО поддерживают детей с особыми потребностями

Невероятно открытые и позитивные, пусть и не всегда улыбчивые. На видео ребята из североказахстанского фонда «Солнечный дом».

6 лет назад в июле группа инициативных мам, как они тогда называли себя в социальных сетях, решила, что больше не будет молчать и «прятать» своих детей от любопытных глаз.

Сделали фотосессию, с годами создание новых необычных снимков стало доброй традицией, потом открыли и зарегистрировали фонд.

Отклик среди мам и пап, которым он был нужен, оказался стремительным. Сейчас организация помогает 50 особенным североказахстанцам.

Анастасия Швец, директор фонда «Солнечный дом»:

— Синдром Дауна — это не приговор. Если родился такой ребенок, не нужно опускать руки и говорить, что все, жизнь закончилась, у меня не будет карьеры, от меня уйдет муж, мой ребенок безнадежный. Даже посмотреть на наших ребятишек, которые занимаются в кружках, участвуют не только в городских республиканских и международных конкурсах. Две девочки у нас Анита и Юля окончили колледж в 2020-м, получили специальность швеи.

Живопись, хореография, театральное мастерство, уроки с логопедом. Сейчас ребята из «Солнечного дома» вместе с его волонтерами практически всю неделю занимаются в досуговом центре, который открылся в конце прошлого года во Дворце школьников.

2020-й из-за пандемии для фонда был не простым, занятия перешли в онлайн, эффект от них стал в разы меньше. Сейчас упущенное время нагоняют, параллельно организация ищет для ребят место, где они могли бы заниматься спортом.

12-летняя Элина Диденко любит его также сильно, как рисование. А еще она большой фанат танцев. «Солнечный дом» помог раскрыть в ней талант к этому виду искусства.

Юлия Диденко, жительница г.Петропавловска:

— Первый раз мы вышли на сцену в ОКЦ. Мы очень волновались, пришла вся семья. Поддержали и папа, и братик пришел, он даже с ней на сцену вышел первый раз, чтобы ей было не страшно стоять там на сцене. Она танцевала бабочку.

Мама Элины — Юлия, тоже нашла в солнечном фонде то, что искала. Ей нужна была поддержка, общение с другими родителями, ответы на вопросы, с которыми им вместе приходится сталкиваться.

«Солнечному дому» помогают неравнодушные спонсоры. Местные и не только. А благотворительный фонд «Үміт жарығы» или «Лучь надежды» существует за счет пожертвований. В Казахстане он появился в 2017-м году, в Петропавловске — на несколько лет позже.

Диляра Зуева, менеджер благотворительного фонда «Үміт жарығы»:

— Сейчас мы помогаем мальчику Болат Абдулазизу из города Экибастуза, Павлодарская область. Ему требуется реабилитация, у мальчика ДЦП. Также мы помогли уже с 2019-го года Айдару Али, у него врожденная ангиодисплазия и мальформация туловища. Также Аманай Ануар. У него детский аутизм и ОНР 1го уровня. Также мы помогали Маше Истоминой у нее спинномозговая грыжа грудопоясничного крестцового отдела позвоночника, гидроцефалия, Арнольда-Киари 2го типа, ВПР ЦНС, вялый нижний парапарез, атрезия стеноз мочеточника, гидронефроз третьей степени, подковообразная почка.

Пугающий букет из диагнозов. По словам Диляры Зуевой, для лечения маленькой Маше были необходимы 12 млн тенге. Сбор, который, как правило, длится от трех месяцев до полугода и часто, при необходимости, продлевается, покрыл лишь малую часть этой суммы.

В суровую «коронавирусную весну» фонд «Лучь надежды» не работал. Его волонтеры снова вышли на улицы страны только в мае 2020го. Кстати, у каждого из них свой способ достучаться до сердец казахстанцев.

Гражданский активист фонда «Үміт жарығы» Анна Тарабукина к сборам подходит менее креативно, зато с душой. Очень сильно переживает за каждого ребенка, которому помогает.

Из-за своего недуга Анна знает, что такое долго и сильно болеть, лишаться простых детских радостей, желаний и возможностей, которые есть у здоровых сверстников.

Анна Тарабукина, волонтер благотворительного фонда «Үміт жарығы»:

— Бывают такие моменты, что у меня может случиться приступ эпилепсии, я могу себя плохо чувствовать и все равно возвращаюсь на маршрут, потому что я очень хочу помочь ребенку, чтобы быстрее собрать деньги. На реабилитацию, на операцию. Главное — это здоровье ребенка, которому мы собираем.

Фонд подарил 20-летней Анне силы и веру в себя, когда ей было непросто. В нем она чувствует себя полезной и не представляет свое будущее без волонтерства.

Дарья Пышмынцева