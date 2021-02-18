Важность реабилитации после КВИ обсудили в столице

Сауле Касенова, профессор кафедры внутренних болезней НИИ кардиологии и внутренних болезней, г.Алматы:

— Пациенты, которые перенесли КВИ, должны находится на связи со своими лечащими врачами. Не обязательно ходить в больницу, можно находится на мобильной связи.

Это в идеале. Придерживаются такой рекомендации далеко не все казахстанцы, переболевшие коронавирусом. На связи с врачами в основном находятся те, кто переносил недуг в сложной форме.

Айнур Тауекелова, заведующая отделением приемного покоя НАО «Национальный научный кардиохирургический центр», г.Нур-Султан:

— У пациентов наблюдался дефицита витамина D, витамина B 12, фолиевой кислоты. Когнитивные нарушения были выявлены у 190 пациентов, патологии сердечно сосудистой системы, в частности, впервые выявили артериальную гипертензию у 20 пациентов. Впервые выявлен сахарный диабет у двух пациентов. И были также нарушения функций щитовидной железы у 40 пациентов.

И это только те пациенты, которые меньше чем за полгода прошли через столичный проект «Постковидный синдром» и обследовались в одной из здравниц главного города страны.

Его эксперты-медики, впрочем, как и их коллеги из Алматы, в сотни раз чаще встречают пациентов, которые после Covid-19 жалуются на кашель, отдышку, общую слабость, проблемы со сном, головную боль, головокружение.

Не самые приятные симптомы по данным отечественных врачей могут длиться от 3х месяцев до 3х лет. И здесь, прежде чем выпить очередную таблетку от головы или сироп от кашля, самое время вспомнить о старой доброй, простой профилактике.

Манар Смагул, заместитель директора филиала научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга МЗ РК:

— Получить вакцину против данных заболеваний, против, тех, которые предотвращаются. У нас должен быть полноценный сон, у нас должно быть сбалансированное питание и мы не должны пренебрегать физической активностью. Это тоже входит в реабилитацию после COVID-19.

А чтобы этого не допустить, те, кто еще не встретился с невидимым врагом лично, должны продолжать соблюдать дистанцию в общественных местах, обрабатывать руки, носить маски.

Такие же рекомендации сейчас активно обсуждают в соседней России. На днях представитель ВОЗ там высказалась о возможной третьей волне пандемии COVID-19, которую можно будет избежать только, если люди проявят свою гражданскую ответственность.

Дарья Пышмынцева