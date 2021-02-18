В СКО из-за погодных условий ограничено движение на дорогах областного значения

В Северном Казахстане из-за резкого ухудшения погодных условий 18 февраля с 15 часов по 19 февраля вводятся ограничения движения автомобильного транспорта по всем дорогам областного значения.

Сильный туман, метель, порывистый северо-восточный ветер с переходом на северо-западный, скорость которого местами будет достигать 28-30 м/с.

Это связано с приходом в регион Южно-Каспийского циклона. В свою очередь, он может создавать серьезную аварийную обстановку для водителей.

В этой связи специалисты областного Департамента по чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендует соблюдать все меры безопасности, а именно:

Мурат Кангужинов, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Рекомендуем водителям всех автотранспортных средств воздержаться от любых поездок, так как на автодорогах видимость ограничена, иметь в автомашинах лопаты, тросы, теплые вещи, а также необходимый запас ГСМ, не брать с собой маленьких детей и людей пожилого возраста, принимать во внимание смс-сообщения от 112 и сообщение по мобильному приложению «Дармен «. В случае угрозы возникновения ЧП звонить по номеру 112.

Анжелика Сычёва