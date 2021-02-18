Полицейские объяснили причину исчезновения возложенных к памятнику цветов и венков

Правоохранительные органы

16:55 18 Февраля 2021

Напомним, в социальных сетях были опубликованы пост и видео возмущенных жителей города.

Причиной недовольства стали разбросанные венки и отсутствие цветов, которые были возложены к памятнику погибшим воинам-интернационалистам. Неравнодушные горожане потребовали наказать виновных.

В ходе мониторинга стражи порядка установили, так называемых, «злоумышленников». Ими оказались работники коммунальных служб.

Во время уборки прилегающей территории они собрали цветы и венки, которые из-за непогоды разлетелись вокруг памятника. На видео хорошо показано, как работники Коммунхоза несут собранные цветы и венки к мусорным контейнерам.

Канат Жумабаев — и.о. начальника отделения местной полицейской службы Первого отдлеа полиции УП г.Петропавловска:

— Руководством УП г.Петропавловска в ходе профилактической беседы с представителями ТОО «Коммунхоз» достигнута договоренность о недопустимости впредь подобной срочной утилизации венков и возложенных цветов, задевающей чувства горожан.

 

 

 

Алишер Ашимов

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