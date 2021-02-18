Нуротановцы обсудили планы по реализации дорожной карты предвыборной программы

Во время предвыборной гонки народным избранникам ведущей партии страны поступило более 2000 предложений и наказов от североказахстанцев. Все обращения не остались незамеченными и находятся на контроле.

Для улучшения качества жизни населения на ближайшую пятилетку областной филиал партии «Nur Otan» определил 7 ключевых ориентиров. На их реализацию в рамках дорожной карты предвыборной программы определен бюджет в 910 миллиардов тенге.

Будут открываться новые производства, создаваться рабочие места, а следовательно расти и доходы. К 2025-году средняя зарплата в регионе поднимется до 213 тысячи тенге. Об этом в своём докладе говорил заместитель главы региона Аскар Сакипкереев.

Аскар Сакипкереев, заместитель акима Северо-Казахстанской области:

— Росту экономики региона в ближайшие 5 лет будет способствовать стабильная загрузка мощностей промышленных предприятий. Ежегодный ввод до 4 новых проектов с высокой добавленной стоимостью. Новый импульс развитию региона даст создание новых производств на территории специальной экономической зоны «Qyzyljar». На эти цели на начальном этапе будет привлечено порядка 166 млрд тенге с созданием 3 тысяч рабочих мест.

Большое внимание — поддержке сёл. Перед началом выборов партийцы «Nur Otana» посетили каждый район нашей области. Проводили встречи с населением, выслушивали вопросы, которые волнуют жителей.

Видимо, их накопилось немало. Поэтому нужно продолжать активнее двигаться по намеченному курсу и поднимать сельскую местность, считает Еркебулан Мамбетов.

Еркебулан Мамбетов, председатель постоянной комиссии СКОФ партии «Nur Otan»:

— В ходе наших встреч с коллегами мы часто говорим о развитии сёл. Это уже хорошо. Поставленные задачи на ближайшие 5 лет нужно ускорять, расширять, качественно исполнять.

Ещё один из значимых приоритетов, который стоит перед партийцами, — усиление общественного контроля. Для успешной реализации дорожной карты нужно тщательнее следить за строительными и ремонтными работами социально значимых объектов.

Такую практику партийцы «Nur Otana» внедрили ещё в прошлом году, когда создали специальные мониторинговые группы.

Во время рейдов участники комиссии проверяли качество работ, а если были надочёты со стороны подрядчиков, давали рекомендации по их устранению.

Метод действенный, а главное, эффективный. В этом году партийцы обещают не сбавлять оборотов.

Биржан Жалгасбаев, председатель постоянной комиссии СКОФ партии «Nur Otan»:

— Мы уже имеем представление о бюджете программы Дорожной карты. Депутаты партии заранее знают, какие объекты будут строиться и открываться в регионе. Теперь наша цель — следить за всеми процессами. Мы к этому готовы. Выполненные работы должны быть качественными.

Лидер североказахстанских нуротановцев Кумар Аксакалов подчеркнул, что инициативы Елбасы нужно активно распространять среди депутатов и населения.

Кроме того, глава региона отметил, что все обещания партии должны исполняться должным образом и во благо всех жителей.

Кумар Аксакалов, председатель СКОФ партии «Nur Otan», аким Северо-Казахстанской области:

— За 5 лет все обещания, которые мы дали, должны воплотиться в жизнь. Депутаты всех уровней должны усилить контроль над проводимой работой. Полномочия у вас имеются, также необходимо подключать госорганы и неправительственные организации. Финансирование по дорожной карте утверждено. Конечный результат выполнимых работ должен быть хорошим.

На заседании фракции партий «Nur Otan» обсудили каждый пункт новой программы. Состоит она из 30 ключевых показателей.

Абай Альжанов