Музыкально-театрализованную встречу с читателями провели в библиотеке им.Шухова

Андерсен, братья Гримм, Пушкин и Перро. Их сказки знакомы каждому с детства. Это истории волшебства, с невероятными приключениями, страшными тайнами и добрыми героями.
А вот 12-летняя Алина Бектурганова — любительница немного иного вида литературного чтения. Юного книгочея привлекают рассказы в картинках, так называемые, комиксы.
В год она прочитывает порядка 40 таких графических романов. Многие из них находит в библиотеке им. Шухова.
Алина Бектурганова:
— Я хожу в эту библиотеку с 4 лет. Мне нравится читать комиксы, детские ужастики и детективы. Сейчас моя любимая книжка — это комиксы «гравити фолз». В этой библиотеке нахожу все книги, которые ищу.
И понятно почему. В фонде библиотеки насчитывается больше 65 тысяч книг, 25% из которых предназначены для юных посетителей.
На этот раз ребята пришли не за очередным любимым рассказом, а чтобы немного развлечься. Привычную тишину в библиотеке заменили детский смех и громкая музыка.
Детям показали сказку «Серебряное копытце». Это удивительная история дружбы, которая учит доброте, милосердию и душевной щедрости. Именно с нее в библиотеке начали год детского чтения.
Кенжегуль Маметова — работник библиотеки им. И.П.Шухова:
— Касым-Жомарт Токаев обозначил несколько шагов для развития будущего страны. Особенное внимание уделили библиотекам, которые являются колыбелью духовности страны.
В течение года для детей здесь будут проводить квесты, игры и викторины. Сегодня в библиотеке им. Шухова насчитывается больше 5 тысяч читателей, половина из которых юные любители книг.
Жанель Бисенбаева