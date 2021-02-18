Музыкально-театрализованную встречу с читателями провели в библиотеке им.Шухова

Андерсен, братья Гримм, Пушкин и Перро. Их сказки знакомы каждому с детства. Это истории волшебства, с невероятными приключениями, страшными тайнами и добрыми героями.

А вот 12-летняя Алина Бектурганова — любительница немного иного вида литературного чтения. Юного книгочея привлекают рассказы в картинках, так называемые, комиксы.

В год она прочитывает порядка 40 таких графических романов. Многие из них находит в библиотеке им. Шухова.

Алина Бектурганова:

— Я хожу в эту библиотеку с 4 лет. Мне нравится читать комиксы, детские ужастики и детективы. Сейчас моя любимая книжка — это комиксы «гравити фолз». В этой библиотеке нахожу все книги, которые ищу.

И понятно почему. В фонде библиотеки насчитывается больше 65 тысяч книг, 25% из которых предназначены для юных посетителей.

На этот раз ребята пришли не за очередным любимым рассказом, а чтобы немного развлечься. Привычную тишину в библиотеке заменили детский смех и громкая музыка.

Детям показали сказку «Серебряное копытце». Это удивительная история дружбы, которая учит доброте, милосердию и душевной щедрости. Именно с нее в библиотеке начали год детского чтения.

Кенжегуль Маметова — работник библиотеки им. И.П.Шухова:

— Касым-Жомарт Токаев обозначил несколько шагов для развития будущего страны. Особенное внимание уделили библиотекам, которые являются колыбелью духовности страны.

В течение года для детей здесь будут проводить квесты, игры и викторины. Сегодня в библиотеке им. Шухова насчитывается больше 5 тысяч читателей, половина из которых юные любители книг.

Жанель Бисенбаева