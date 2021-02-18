Купюры номиналом 200 тенге обязательны к приему по всем видам платежей

Новости МТРК

16:49 18 Февраля 2021

В магазинах участились случаи отказа в приеме банкнот номиналом 200 тенге, памятных и юбилейных. В связи с участившимися жалобами от жителей региона Северо-Казахстанский филиал Национального Банка напоминает участникам торгово-розничной сети, что данные купюры не изымаются из наличного денежного оборота.

Мейрам Мамбетов, руководитель отдела СКОФ РГУ «Национальный банк РК»:

— Для предпринимателей хотим донести, что такие банкноты обязательны к приему, и чтобы не пугались. Они должны их принимать. Они смело обмениваются, размениваются. В ходу они также по всем видам платежей принимаются.

Что же делать в случае отказа приема данных банкнот? Специалисты рекомендуют снять это на видео или же потребовать письменное подтверждение об отказе.

С этим материалом вы можете обратиться в Нацбанк для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Мейрам Мамбетов, руководитель отдела СКОФ РГУ «Национальный банк РК»:

— В соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях отказ представителями сферы торговли и услуг в приеме банкнот и монет, находящихся в обращении, влечет предупреждение, в случае повторения ситуации в течении года, предусмотрен штраф в размере от 5 до 25 МРП. Отказ банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в приеме, размене и обмене банкнот влечется штраф в размере 50МРП.

Подробнее всю необходимую информацию о действующих денежных знаках, вы можете посмотреть на официальном сайте Национального Банка РК в разделе «Национальная валюта».

 

 

Анастасия Остертак

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