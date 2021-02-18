Анализ рынка строительных материалов проведен в Казахстане

Линолеум, обои и санитарный фаянс в Казахстане не производят. Об этом на заседании правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

Глава ведомства сообщил, что в целях определения потребности был проведен анализ рынка строительных материалов по 24 ключевым позициям (железобетонные изделия, сухие смеси, линолеум, обои, санфаянс, стеновые блоки, кирпичи теплоизоляция, профлисты, пластиковые трубы и другие).

Сегодня отечественный производитель может закрыть внутреннюю потребность только по 10 наименованиям. По 11 — предприятия страны обеспечивают порядка 50%.

Что касается нашего региона, то в середине декабря прошлого года был запущен фанерный комбинат. Только в Северном Казахстане его мощность может закрыть потребность на 30%. В год он будет выпускать порядка 18 тысяч кубометров стройматериала.

Анжелика Сычёва