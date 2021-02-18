64 тысячи казахстанцев на рабочем месте проводят 60 и более часов в неделю

Чуть больше 7 млн работающих казахстанцев или 83% трудятся по 40 и менее часов в неделю. Оставшиеся 17% — перерабатывают.

В нашей стране почти 1,5 млн человек трудятся свыше 40 часов в неделю. Из них 64 тысячи казахстанцев за рабочим местом проводят по 60, а то и больше часов в неделю.

При это млн человек перерабатывали из-за требований руководства. Трудиться дополнительный часы ради большего заработка согласились 270 тысяч человек. Еще 150 тысяч — из-за возникшей производственной необходимости.

А 6 тысяч человек просто потому, что у них не было других занятий. Число казахстанцев, желающих сменить место работы, составило около 230 тысяч человек. 65 тысяч из них перейти на новое место хотят из-за низкой зарплаты.

У 62 тысяч есть желание работать по специальности. Также в топе причин оказались большое расстояние до работы и неблагоприятные условия труда.

Айгерим Мукашева