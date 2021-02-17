Умидбек Фархадов признан одним из лучших следователей 2020 года

Максимально сконцентрированный и внимательный к деталям. Если собрать самые важные из них, то получится добраться до истины в любом уголовном деле, уверен Умидбек Фархадов.

Во время пандемии их участники, свидетели, сложнее шли на контакт и имели на это полное право. Сейчас «коронавирусное» напряжение немного спало, работать стало чуть проще.

Но некоторые вещи в работе следователей остаются неизменными.

Умидбек Фархадов , старший следователь второго отдела полиции УП г.Петропавловска:

— От допроса многое зависит. Получается, у нас контингент иногда бывает плохой. В начале говорят одно, в середине уголовного дела говорят другое, а потом опять другое.

Понять, где в этом самом другом — правда, поначалу выпускнику Карагандинской академии МВД страны Умидбеку Фархадову было непросто. При этом страха сложных дел у него никогда не было.

Долгое время разбираться в них молодому следователю помогала старшая наставница по службе Гульмира Сагитова. Профессиональным «фишкам» Умидбек учился у нее.

А успехами и неудачами делился, периодически делает это и сейчас, с самыми близкими. Для полицейского мама, папа и сестра — надежный тыл и самая большая мотивация трудиться.

Умидбек Фархадов, старший следователь второго отдела полиции УП г.Петропавловска:

— Я им все говорю. Сегодня не удался день, например, я им вечером прихожу и рассказываю. Они это все слушают, потом дают мне совет. Что сделать и как, как правильнее. Видя, то, что они ждут моих новых достижений мне еще больше хочется работать.

Поводов для гордости у родных молодого стража порядка в прошлом году было много. За свое упорство в раскрытии преступлений и ответственный поход к службе Умидбек Фархадов стал следователем года ДП.

В 2020-м он расследовал 95 уголовных дел. Были среди них и, достаточно, сложные. Например, грабеж с применением насилия. С такими преступлениями на службе полицейскому приходится сталкиваться каждый день.

Несмотря на мощную психологическую подготовку, негативные эмоции, после увиденного и услышанного копятся. У полицейского свои способы освобождаться от них.

Умидбек Фархадов , старший следователь второго отдела полиции УП г.Петропавловска:

Например, чтобы вывести весь негатив, могу послушать музыку громко, либо после работы прийти домой, переодеться и побегать.

А оставлять работу за порогом дома следователь не может. Засыпает с мыслями о ней, с ними же просыпается. Главный страх Умидбека Фархадова — ошибиться.

Он говорит, что чувствует огромную ответственность перед людьми и всевышним. Верит в небесные законы и следит за соблюдением земных.

А еще каждый день старается сделать все возможное, чтобы виновные были наказаны и ни в коем случае не ушли от ответственности.

Дарья Пышмынцева