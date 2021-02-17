Производственная практика на предприятии войдет в трудовой стаж

Преемственность поколений и кадров. В ТОО «Avagro», которое занимается производством опрыскивателей для сельского хозяйства всегда рады видеть молодых специалистов.

Особенно тех ребят, которые приходят на предприятие за опытом и знаниями, а не за галочкой в дневнике о прохождении практики.

Евгений Рыманов, бригадир ТОО «Avagro»:

— Учатся механической обработке на станках. Сначала под моим контролем, потом уже смотрим, кто как себя показывает. Ребята разные бывают, есть у нас, те, кто уже четыре года работают.

Трудоустроились сразу после выпуска. Сейчас в ТОО «Avagro» проходят практику 4 студента городского машиностроительного колледжа.

От него же не в учебные, а реальные цеха, на заводы области отправили получать знания 50 студентов. Для 17-летнего Кирилла Хайруллина это вторая производственная практика. Петропавловец хочет стать токарем.

Кирилл Хайруллин, студент машиностроительного колледжа г.Петропавловска:

— Это ЧПУ станок, мы здесь делаем детали, которые называются шпилька. Протачиваем резьбу. У меня есть наставник, если, что-то не понимаю, к нему обращаюсь, он объяснит.

Без помощи студентов здесь не оставляют. Все изделия, над которыми практиканты трудятся, тщательного проверяют, указывают на недоработки, если они есть.

По такому же принципу работают со специалистами и на предприятии «Рахат-Лукум». В его цехах начинающих кондитеров учат делать самые разные виды сладостей.

Кремовые торты, ароматные пирожные, рассыпчатые печенья. Настоящий рай для сладкоежек, а для кондитеров — возможность творить.

Мадина Габдулина, студентка Петропавловского строительно-экономического колледжа:

— Мне нравится здесь проходить практику, коллектив помогает и руководство приятное тоже. Я после окончания практики хочу остаться здесь работать. На кондитера я захотела пойти сама, так как это мне близко. Да и я сама сладкое люблю.

Вместе с Мадиной 39 недель практики в рамках дуального обучения здесь будут проходить еще 5 студентов Петропавловского строительно-экономического колледжа.

Всех на предприятии готовы трудоустроить. Свободных рабочих мест для этого достаточно. Кроме того…

Бауржан Зейнуллин, главный специалист управления образования СКО:

— Законодательно внесены изменения и теперь получается, что, те студенты, которые проходили практику на предприятии, им будет в трудовой стаж включен, период этого времени.

Вот, такой приятный бонус для казахстанских студентов колледжей и их потенциальных работодателей. Последним — кадры с наработанным стажем, первым — мотивация относиться к производственной практике серьезнее.

Дарья Пышмынцева