Польский технолог провел мастер-класс для студентов Kozybayev University

И суп из него можно приготовить, и в соус добавить, и на хлеб положить. Сыр — продукт неприхотливый, при этом питательный и очень полезный. Однако быть уверенным, что любимый многими продукт, изготовили из натурального сырья нельзя.

Чаще всего качество зависит от добросовестного производителя и особенностей технологического процесса. С секретами второго, студентов ознакомил польский технолог.

Пётр Згужыньски в сфере сыроделия больше 20 лет. На уникальном мастер-классе говорил о трендах молочной промышленности.

Пётр Згужыньски — магистр, инженер «CSK Food enrichment Poland»:

— Есть новые тренды сыроделия. Одни из них- низкий уровень жирности, солености. И конечно же новые современные технологии касающие сыров. И конечно же «чистая этикетка» это значит, что сыр без каких-либо добавок. Большое спасибо за приглашение. Я здесь, чтобы рассказать, что мы делаем.

Узнать о тонкостях сыроделия интересно студентам специальности технология продовольственных продуктов. Это учащиеся 2-3 курсов. Среди слушателей мастер-класса и преподаватели местной альма-матер.

А вот для старшекурсников европейский гость проводит специальные практические занятия. Проходят они на базе ТОО «Молочный союз».

Дмитрий Иль — заведующий кафедрой «Продовольственная безопасность» Kozybayev University:

— В учебном плане есть дисциплина «технология производства сыра». В настоящее время 6 студентов пишут дипломные работы по этой теме. Такие мероприятия позволят повысить квалификацию преподавателей и дать новые знания в области сыроделия, чтобы студенты применяли именно эти знания на производстве, на работе.

Для тех, кто прослушал мастер-класс, польский технолог также проведет практическое занятие. Рассказывать и показывать технологию сыроделия гость планирует порядка двух недель.

Жанель Бисенбаева