Паралимпиец С.Харламов завоевал серебро на международных соревнованиях

Спорт

18:59 17 Февраля 2021

Паралимпиец Сергей Харламов, несмотря на свой возраст, не уступает молодым спортсменам. На минуточку…. в этом году ему уже исполняется 51 год. В спорте он с 2010-го. Конечно же, и опыт в международных соревнованиях у Сергея Харламова есть.

Об этом свидетельствуют его достижения. На этот раз, уже из Дубая наш спортсмен вернулся с медалью. На соревнованиях североказахстанец в прыжке в длину завоевал серебро.

Сергей Харламов, мастер спорта международного класса по пара легкой атлетике:

— Я прыгнул 4 метра 71 сантиметр Постарался прыгнуть хорошо. Всего у меня было 6 попыток. С 5 попытки прыгнул, как-то удачно. Конечно переживал, волновался сильно. 

Помимо Сергея Харламова за сборную области боролись еще 3 наших спортсмена. Всего на международных соревнованиях по пара легкой атлетике приняли участие около 400 спортсменов из 52 стран.

Дмитрий Клеев, тренер по пара легкой атлетике клуба » Үміт «:

— Управление спорта выделило финансы на поездку. Мы очень благодарны. Несомненно, ребята получили опыт, кто-то выезжал впервые на международные соревнования. Все выступили достойно. Показали свои личные рекорды. 

Сейчас паралимпийцев ждут упорные тренировки перед следующими международными соревнованиями, которые пройдут в Тунисе 14 марта. Перед спортсменами стоит главная задача — выполнить олимпийский норматив.

 

 

 

Анастасия Остертак

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